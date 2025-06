Cus Bologna trionfa nella pallacanestro: oro ai campionati universitari

Sono sempre loro, i ragazzi del Cus Bologna allenati da Matteo Lolli, che si avvale di collaboratori di valore del calibro di Matteo Galli e Gioacchino Chiappelli. Il Cus Bologna conquista l’oro nella pallacanestro, bissando così il titolo conquistato un anno fa.

Il modo migliore per approcciare i campionati europei universitari (Eusa) che in questa stagione si disputeranno proprio a Bologna all’inizio di luglio. Il Cus Bologna, dopo aver dominato il proprio girone e aver regolato in semifinale i tradizionali rivali del Cus Milano, non fa sconti, nella finalissima, nemmeno al Cus Trieste.

Finisce 95-82 per l’Alma Mater Studiorum che allunga progressivamente, 28-17, 56-39, 77-57 salvo rallentare, ma in modo nemmeno troppo vistoso, nell’ultima frazione.

Il tabellino: Buscaroli 10, Ferdeghini 2, Zedda 13, Dias 16, Lucio Martini 8, Bianchini 16, Lanzarini 3, Galletti 7, Giulio Martini 14, Torreggiani 4, Bavieri 2. All. Lolli.

"Siamo molto contenti – dice Matteo Lolli – volevamo vincere. Abbiamo fatto un buon torneo. Siamo sempre stati concreti. Siamo una squadra, una grandissima famiglia e ci siamo dati una mano nei momenti di difficoltà che si sono creati durante le partite".