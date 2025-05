Cus Macerata approda alle finali dei Campionati nazionali universitari di basket

Per il secondo anno di fila la rappresentativa di basket del Cus Macerata ha vinto il girone di qualificazione ed è approdata alle finali dei Campionati nazionali universitari. Decisivo per il pass la vittoria al PalaVirtus contro i cugini del Cus Camerino, battuti 71-66. Una affermazione meritata perché il gruppo selezionato da Matteo Palmioli (che nella giornata inaugurale del mini-girone a tre aveva strapazzato il Cus Molise a Campobasso 55-84) ha condotto il match con autorevolezza tecnico-tattica, tenendo i rivali a distanza di sicurezza. Il vantaggio è salito pure a 19 lunghezze, giusto nell’ultimo quarto i camerti sono riusciti ad avvicinarsi -4. Il Cus Macerata sarà presente negli sport di squadra anche nell’edizione 2025 dei Cnu, in programma ad Ancona dal 24 maggio all’1 giugno. Questa la rosa della rappresentativa cussina: Nicola Rossi, Edoardo Mandozzi, Riccardo Naspi, Alessio Ambrogi, Filip Grande, Leonardo Pozzetti, Tommaso Formentini, Francesco Spina, Alessio Torresi, Federico del Nibletto, Giacomo Moretti, Corrado Guidoni, Lorenzo Cotellessa.

an.sc.