Da oggi a domenica il PalaBigi ospita la terza edizione della PR Academy Cup, torneo internazionale con formazioni Under 13. Reggio per 3 giorni capitale del basket giovanile

Reggio è pronta a trasformarsi in una vera capitale del basket giovanile europeo. Da oggi a domenica, il PalaBigi ospita la terza edizione della PR Academy Cup 2025, torneo Under 13 che richiama in città giovani talenti provenienti da cinque Paesi diversi, offrendo un palcoscenico unico di confronto tra culture e scuole cestistiche d’Europa.

Le squadre protagoniste arrivano da ogni angolo del continente: i padroni di casa della PR Academy, gli ungheresi della MAFC Budapest, i tedeschi del Ratiopharm Ulm, gli svizzeri del BC79 Arbedo e gli spagnoli dell’Extrapass Girona. Tutte le gare si giocheranno al PalaBigi, con la formula a girone unico che garantirà tre giornate di spettacolo e sfide entusiasmanti, dall’apertura di venerdì pomeriggio fino ai match conclusivi di domenica.

La PR Academy Cup non è solo un torneo: è un ponte tra culture, un momento in cui sport e amicizia si intrecciano. Oltre alle sfide sul parquet, i giovani atleti vivranno esperienze indimenticabili fuori dal campo, come il celebre "Kobe Tour", il percorso che ripercorre i luoghi reggiani dell’infanzia di Kobe Bryant, simbolo universale di dedizione e passione.

Con il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, Fondazione per lo Sport e Fip e il supporto di BCC Emilbanca, Gruppo Zatti e del main sponsor Nuova Audioline, la PR Academy Cup 2025 conferma il suo ruolo come uno degli appuntamenti giovanili internazionali più attesi del panorama cestistico.

Cesare Corbelli