Dagli spogliatoi. Coach Vecchi:: "Bella vittoria, clima di festa»

Dopo il largo successo contro l’Olimpia Legnaia ha parlato coach Federico Vecchi. "Siamo partiti contratti – dice il tecnico della Note di Siena – e silenti pur sapendo che Legnaia poteva metterci in difficoltà nella gestione del ritmo. Abbiamo anche costruito qualche buon tiro aperto che non è entrato ma ciò che mancava era in realtà l’energia. Poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto due ottimi quarti. Siamo contenti anche di aver inserito Perin, che era all’esordio in gare ufficiali e ci teneva molto. Ho visto segnali positivi in generale pur negli errori che abbiamo fatto. Sono contento della solidità difensiva, anche quella dei singoli vedi Prosek. Nei primi due quarti ho visto però qualche sbavatura e mancanza di attenzione su cui dobbiamo migliorare".

Sarebbe stato un peccato non celebrare il ritorno di Recalcati con un successo. "Bellissimo il clima di festa che c’era – conclude Vecchi – per omaggiare un tecnico che ha fatto la storia del basket italiano e della Mens Sana. Ci ha fatto piacere partecipare a questo giorno speciale".