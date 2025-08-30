Dal 1° settembre. Abbonamenti, fase-2 anche al botteghino
Torna la vendita al botteghino degli abbonamenti per la prossima stagione dell’Estra Pistoia. Dal primo settembre, infatti, si potrà tornare ad acquistare anche al botteghino l’abbonamento con i prezzi della Fase-2. Intanto la campagna per la sottoscrizione delle tessere, che terminerà il 20 settembre, prosegue anche online sul sito www.etes.it.
In questa prima settimana, causa indisponibilità del PalaCarrara, le postazioni per l’acquisto saranno allestite all’interno della sede del Platinum Sponsor Toyota Stilauto (via Montessori 19 a poche centinaia di metri dal palasport) mentre dal 6 settembre la modalità di acquisto tornerà regolarmente nella biglietteria all’ingresso della tribuna centrale.
Sarà possibile inoltre sottoscrivere l’abbonamento anche il 4 settembre al Naturart Village in occasione della presentazione ufficiale della squadra. Per tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento entro domenica 7 settembre potranno assistere gratuitamente al Memorial Matteo Bertolazzi, in programma il giorno stesso alle ore 20 contro Rinascita Basket Rimini.
Questi i giorni e gli orari di apertura al botteghino per la Fase-2:
- Dal 1° al 5 settembre ore 17.30-19.30 presso concessionaria Toyota Stilauto (via Montessori 19)
- Giovedì 4 settembre ore 20.30-23 all’apposito desk al Naturart Village durante la presentazione ufficiale della squadra.
- Sabato 6 settembre ore 10.30-12.30 (con prevendita per la partita amichevole del 7 settembre alle ore 20 contro Rimini), biglietteria Lumosquare
- Domenica 7 ore 10.30-12.30 e dalle ore 18 all’inizio del Memorial Matteo Bertolazzi (con vendita dei biglietti per la partita stessa)
- Lunedì 8, Martedì 9 e Mercoledì 10 ore 17.30-19.30
- Sabato 13 settembre ore 10.30-12.30
- Lunedì 15, Martedì 16 e Mercoledì 17 ore 17.30-19.30.
- Sabato 20 settembre ore 10.30-12.30.
