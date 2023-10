Dal campo. L’analisi di Simioni: "Attenti a rimbalzo»

Uno degli uomini chiave del presente e del futuro prossimo di Rbr è senza dubbio Alessandro Simioni. Per il lungo un inizio di campionato non facile, ma il derby ha dato segnali di crescita incoraggianti. "Stiamo lavorando molto intensamente in queste settimane – dichiara l’ex Treviso - Dovremo cercare di imporre il nostro ritmo sui 40 minuti anche con Chiusi. A Forlì s’è visto un gran primo tempo, abbiamo giocato molto bene di squadra e con grande intensità. Ora dobbiamo cercare di estendere questo tipo di produzione su tutta la durata della partita per imporre il nostro gioco. Siamo una squadra di giocatori a cui piace passarsi la palla e stiamo cercando di mettere insieme quello che stiamo costruendo, lavorando il più possibile. Ora nel gruppo c’è di nuovo Stefano Masciadri, il nostro capitano, sicuramente ci darà una grossa mano". La partita da oggi è da vincere ma per farlo Rbr dovrà prestare grande attenzione ad alcuni punti di forza dei toscani. Il pericolo pubblico numero uno è un play che Simioni conosce molto bene. "Austin Tilghman, ci ho giocato insieme a Ravenna (2022-2023). È 1.85 ma ha grande stazza e fisico. A lui piace attaccare l’area, ma occhio su queste giocate al pericolo esterno che possono portare tiratori come ad esempio Dellosto e Jerkovic. Noi dovremo pensare a non subire a rimbalzo".