Dal mercato esce una Forlì dai due volti. Più forte sugli esterni, dubbi sotto canestro

In poco più di quindici giorni dall’ultima uscita stagionale, in gara4 contro Rimini, la Pallacanestro 2.015 è già pronta ai nastri di partenza del nuovo campionato. Il club di viale Corridoni, forte di quattro permanenze dalla stagione appena archiviata, ha già completato il nuovo roster. Per tutte le ufficialità di rito bisognerà attendere ancora qualche giorno, dal momento che gli accordi contrattuali scadono al 30 giugno, ma è comunque già tutto nero su bianco. Forlì ha davvero bruciato i tempi.

Che Unieuro vedremo, dunque, all’esordio in campionato domenica 21 settembre? Sicuramente una squadra con diverse novità, però tutto sommato relative. Al netto delle conferme, tra i sei nuovi arrivi soltanto due, Simone Pepe e Pietro Aradori, sono realmente ‘new entry’. Gli altri, fatta eccezione per Stefano Masciadri (alla FulgorLibertas tra il 2008 e il 2010), hanno calcato le tavole dell’Unieuro Arena al più tardi fino al giugno 2023. Addii recentissimi, insomma.

Ciò significa che Forlì sarà una squadra particolarmente rodata e di grande esperienza. In grado di partire verosimilmente in quinta, anche cavalcando un quintetto base che si conosce a menadito. Ben quattro componenti su cinque degli ultimi ‘starting five’ stagionali – alternanza Del Chiaro-Magro a parte – ‘salteranno’ alla palla a due del campionato 2025/26. Un vantaggio non di poco conto, considerando poi che l’apporto dell’ultimo elemento del lotto, Kadeem Allen, non sarà di certo da scoprire.

Il cambiamento più rilevante, piuttosto, potrà arrivare dalla panchina. È qui, infatti, che la filosofia forlivese è mutata rispetto all’ultima annata. Innanzitutto, partendo dal reparto esterni, balza immediatamente all’occhio la mancanza di un playmaker puro di riserva. Un ruolo che, in realtà, anche lo scorso è sostanzialmente rimasto ‘scoperto’, dal momento che Parravicini (sempre più verso Rieti), alla prova dei fatti, si è dimostrato più realizzatore e meno portatore di palla. Da settembre, in uscita dalla panchina, si divideranno il compito Pepe (comunque bomber di razza) e il rientrante classe 2006 Tommaso Pinza. Fermo restando che, oltre a Tavernelli, entrambi gli americani possono ricoprire il ruolo.

Soffermandosi sul reparto esterni, poi, Aradori fornirà un contributo importante sul piano realizzativo. Sicuramente maggiore e più costante rispetto a quello portato lo scorso anno dall’accoppiata formata da Cinciarini e Pollone. Un autentico sesto uomo di lusso. A costo di perdere qualcosa sotto il profilo dell’intensità difensiva garantita dall’ala piemontese (anche se Pepe, seppur in un altro ‘spot’, sarà un’arma importante) e dalla possibilità di schierare quintetti piccoli con lo stesso Pollone nel ruolo di ala forte. Nel roster attuale, il solo Harper potrebbe forse permettere questo gioco (ma sarebbe una forzatura), pur pagando qualcosa in termini di tonnellaggio.

I lunghi, infine. Detto di Del Chiaro, Gazzotti va in continuità con i chili e i centimetri che portava alla causa Magro, anche se con un pizzico di atletismo e di mobilità in più rispetto al predecessore. Masciadri, invece, segna un cambio di registro rispetto ai due anni di Pascolo. Sì, perché l’ex Rimini è senza dubbio più perimetrale rispetto al friulani. Anzi, il tiro dalla lunga distanza è di gran lunga la sua arma preferita. Lo ha dimostrato anche nei recenti playoff proprio contro Forlì. Un prezioso tassello in più per una soluzione che Martino ha spesso prediletto negli ultimi anni.