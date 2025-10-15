D’Alessandro e compagni impegnati a Piacenza sponda Bakery. La T Tecnica Gema. Obiettivo riscatto

Il calendario tende una mano a La T Tecnica Gema Montecatini. Sì, perché il primo turno infrasettimanale della stagione arriva in un momento in cui gli uomini di Marco Andreazza hanno urgente bisogno di mettersi alle spalle due sconfitte dolorose e di tornare a vincere. E a proposito di vittorie la Bakery Piacenza, avversario di giornata dei leoni termali al PalaFranzanti di Piacenza (salto a due stasera alle 20.30), è una delle formazioni maggiormente in astinenza di successi: ne ha raccolto soltanto uno, peraltro a tavolino, alla prima giornata di campionato contro Orzinuovi. Formalmente quindi i ragazzi di coach Salvemini non hanno mai vinto sul campo ed è proprio per questo motivo che quella emiliana è una squadra da prendere ancor più con le molle, soprattutto se si considera che contro Treviglio La T Gema ha dimostrato di essere ancora un cantiere aperto.

"Veniamo da due sconfitte consecutive, nell’ultima partita abbiamo mostrato alcune lacune e non siamo contenti, allo stesso tempo però non dobbiamo scoraggiarci": coach Andreazza prova a suonare la carica ma è consapevole che in caso di terzo ko di fila comincerebbero ad aprirsi i primi processi. "C’è sicuramente da capire la genesi di alcuni errori e da provare a porvi rimedio, ma senza allarmismi – commenta il tecnico ex Libertas Livorno –. Non dobbiamo dimenticare che siamo all’inizio di un percorso e quella di questa sera sarà soltanto la quinta tappa di una lunghissima maratona, oltretutto l’arrivo in corso d’opera di Jackson ha cambiato totalmente l’idea di squadra che avevamo cominciato a tradurre sul campo. Detto questo a Piacenza ci aspetta una gara tosta ma che dobbiamo in tutti i modi portare a casa".

Il rientro di Gianmarco Gulini aiuterà La T Gema in questa missione: la guardia ex Loreto Pesaro, smaltita la fascite plantare che lo ha tenuto fuori in queste prime giornate di campionato, è pronto a fare il suo esordio in rossoblù.

Filippo Palazzoni