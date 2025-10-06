Dalla B Interregionale alla Divisione regionale 1: cade l’Olimpia, la Francesco Francia si rialza. Ozzano passeggia con Pordenone

Due su due di grande carattere per i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che all’esordio casalingo sulle doghe del Pala Arti Grafiche Reggiani nel secondo turno di B Interregionale (Division A), passeggiano sopra Sistema Pordenone 85-67 mettendo in cascina il suo quarto punto. Davanti a una spettacolare cornice di pubblico i biancorossi sono bravi a gestire l’ingente carico di falli commessi prima di spingere sull’acceleratore nell’ultima frazione di gioco e lasciarsi i friulani alle spalle: sugli scudi Folli (10 punti), Carnovali (18), Diambo (13), Chiappelli (13) e capitan ‘Ale’ Piazza (15).

Seconda sconfitta in altrettante gare invece per l’Olimpia Castello, che nella trasferta sulle doghe di Romano Lombardo alza bandiera bianca 92-86. In serie C (girone G) si prendono subito la vetta le bolognesi Virtus Medicina e Cvd Casalecchio. Da una parte i gialloneri di coach Alessio Agnoletti fanno loro l’attesissimo derby sul campo di Molinella 73-87 col beneficio di 5 uomini in doppia cifra (Zanetti 18, Alberti 14, Magagnoli 12, Francesconi e Masrè 11), dall’altro i casalecchiesi guidati da coach ‘Lollo’ Santi piegano in volata Scandiano 89-83 con le prestazioni sontuose di Susanni (19), Baldassarri (18), Dondi Dall’Orologio (16) e Zaharia (11).

Non riesce invece a fare il bis l’Sg Fortitudo, che torna da Castelnovo ne’ Monti con un netto 89-71 che vale il primo stop stagionale. Si rialza invece la Francesco Francia, che respinge Piacenza 72-59 cancellando l’amarezza del ko all’esordio: per l’orchestra di coach Andrea Mondini doppie cifre per Lovisotto (19), Degregori (13), Rossi (11) e Graziani (11). Seconda sconfitta consecutiva infine per il Cmo Ozzano, ko sul campo della matricola Modena 89-72 nonostante i 41 punti prodotti da Guidotti, Ramzani e Bianchini.

Ouverture stagionale infine sui parquet della Divisione Regionale 1, con Budrio che si prende subito il proscenio del girone A con un rumoroso 72-36 ai danni di Medolla, che vale il primato insieme a Reggio Emilia, Novellara, Magik, Castelfranco Emilia, Cus Parma e Cento. A valanga nel girone B anche la Vis Persiceto di coach ‘Gigi’ Sacchetti, che spazza via l’Aics Forlì 100-60: a pochi chilometri grande soirée anche per Anzola, che respinge la Veni 88-55 con 18 punti di Lanzarini.