Dalla B Interregionale alla Dr1: l’Olimpia Castello si sblocca, l’Sg Fortitudo di Catrambone a valanga. I New Flying Balls affondano Trieste e restano primi. Lg Competition e Virtus Medicina vanno a braccetto

Poker e primato in B Interregionale per i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che superano la Jadran Trieste 89-79 riponendo in cassaforte 2 punti cruciali per conservare la leadership nella Division A. Una vittoria combattuta e che arriva dopo un primo quarto dominato 27-18 e dopo il rientro della compagine friulana, trascinata da un Gobbato straripante (33 punti), capace di riprendere i binari del match e vincendo i successivi due parziali 16-25 e 24-26. Il gran finale è però di marca ozzanese, con un furente 22-10 che consegna ai biancorossi la quarta vittoria consecutiva: sugli scudi Carnovali (19), Folli (18), Kissima (16) e Odah (15). Sabato alle 20,30 i ‘palloni volanti’ giocheranno la seconda gara casalinga sul parquet del Pala Arti Grafiche Reggiani contro la Virtus Padova: l’obiettivo è allungare la striscia positiva e consolidare l’egemonia di inizio stagione. Dietro si sblocca invece l’Olimpia Castello di capitan ‘Ale’ Grotti, che torna dopo il fine settimana di pausa e si impone in volata proprio sul campo di Padova 72-76 dopo un ultimo quarto da 14-21 di parziale: da riporre in cornice le preziosissime doppie cifre di Vigori (23), Pederzini (14), Galletti (12) e Domenichelli (15).

In serie C prosegue il braccetto al vertice del girone G fra Lg Competition, agile a Ferrara contro la 4 Torri 87-56, e la Virtus Medicina, che fra le proprie mura respinge Argenta 79-67 e appone la firma sul quarto referto rosa consecutivo.

Cinque le doppie cifre giallonere: Alberti (17), Magagnoli (11), Morara (10), Iattoni (10) e Zanetti (14). Dietro spicca invece un terzo gradino del podio tutto bolognese, con l’Sg Fortitudo di coach Catrambone a valanga sul Cvd Casalecchio (89-65; per la Effe 18 a testa per l’asse Costantini-Ranieri) e con la Francesco Francia di coach Andrea Mondini che firma un finale mozzafiato e dopo tre quarti all’inseguimento di Molinella la spunta 70-68 (Bragaglia e Graziani 14; Naldi 18): per il club di Zola Predosa è la terza vittoria consecutiva. Ancora uno stop infine per il Cmo Ozzano, che alza bandiera bianca a Scandiano 77-68 nonostante i 17 punti segnati da Errera. Un’altra giornata da regina in Dr1 per Budrio, che nel girone A fa 3 su 3 dopo il netto 84-63 ai danni del fanalino Stars: i gialloblù sono ora in vetta con Novellara, 54-68 sul campo del Cus Parma, e Castelfranco Emilia, corsara a Casalecchio di Reno contro la Masi 84-88. Nel girone B volano Vis Persiceto, bene allo scadere contro i Giardini Margherita 77-74, Tiberius Rimini, di misura a Massa 63-64, e Anzola, ok 66-60 contro Lugo.

Giacomo Gelati