Dalla serie B alla Divisione Regionale: le partite del weekend. I New Flying Balls a Mestre per ripartire Dopo la sconfitta di Jesi, i New Flying Balls si preparano per la delicata trasferta a Mestre. In Interregionale, il Bologna 2016 sfida la capolista Montebelluna. Serie C: la Francesco Francia punta alla vittoria contro Castelnovo ne' Monti. Virtus Medicina riposa, mentre Forlimpopoli e Cmp Global lottano per il secondo posto. Vis Persiceto torna in testa nel girone A. Baricella sorprende battendo Budrio.