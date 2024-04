Dalla serie B in poi. E c’è il derby Cvd-Sg Fortitudo. New Flying Balls e Bologna 2016 obbligati a vincere per sperare

Quali sono i possibili scenari che si stanno profilando per le bolognesi della serie B nei prossimi 80’? Nella Nazionale è caccia al 14° posto per i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che dopo i due capolavori casalinghi contro Andrea Costa Imola e Ruvo di Puglia, hanno davanti due sfide cruciali per provare a centrare il posizionamento migliore per conseguire il fattore campo ai playout. Un itinerario, almeno sulla carta, alla portata visto che Virtus Padova, Vicenza e Ozzano sono appaiate a quota 22 e dove la differenza la potrebbe fare la classifica avulsa. Per i biancorossi arrivano, in sequenza, prima l’ardua trasferta contro la capolista Roseto (domani alle 18), poi la chiusura casalinga della regular season (domenica 21 alle 18) contro Bisceglie, ad oggi 17ª a -2 dai ‘palloni volanti’.

Nell’Interregionale gli occhi sono direzionati sul Bologna 2016 di capitan Luca Fontecchio che, dopo il ko casalingo contro Montebelluna, ha visto ridursi la possibilità di un posto fra le prime due classificate del girone Nord-est della fase play-in Silver. Per i rossoblù l’obbligo di fare 4 punti nelle ultime due uscite è quasi vincolante, ma molto dipenderà anche dai risultati delle capolista Sansebasket Cremona e di Montebelluna: i bolognesi oggi alle 18,30 saranno di scena a Bergamo per tenere viva la speranza playoff.

In serie C è in programma la terza giornata di andata delle poule playoff: torna in campo la Virtus Medicina, che dopo il ko contro la regina Francesco Francia, oggi alle 18 cerca il difficile riscatto sul campo dell’altra capolista Scandiano. Ai playout spicca invece il derby Cvd Casalecchio-Sg Fortitudo, in scena oggi alle 21.

Ancora tutto da definire in Divisione Regionale 1, con entrambe le classifiche zoppicanti. Nel girone A la capolista Audace Bombers oggi alle 19,30 riceverà Nubilaria per conservare il vantaggio sul trio di inseguitrici appaiate a -2 Giardini Margherita, Vignola e Vis Persiceto.

Giacomo Gelati