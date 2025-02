Dall’incubo al rilancio. Questa OraSì ha mille vite

Dall’incubo playout al rilancio in zona playin in meno di un mese. L’OraSì ha letteralmente riscritto la stagione in poche settimane, perché dal 16 gennaio ha vinto ben cinque delle sei gare disputate, scalando posizioni. La classifica è ottima dato che i punti di vantaggio su Rieti, ultima della classe, sono 12, e 10 sono quelli su Latina e Chieti (la penalizzazione di sei punti arriverà nei prossimi giorni) e dunque resta un solo posto da evitare per non disputare i playout, zona calda distante quattro punti.

Ma cosa è successo all’OraSì? Semplicemente ha avuto meno cali di tensione e continuato a lavorare con la solita concentrazione con coach Gabrielli, senza dubbio il valore aggiunto di questo gruppo di ragazzi volenterosi ma senza esperienza (e pensare che sui social veniva criticato come se fosse il maggiore indiziato per il momento negativo della squadra…). La mancanza di un playmaker di ruolo è evidente e si è vista anche domenica scorsa con la Gema Montecatini, ma a sopperirla è la voglia e l’entusiasmo dei giocatori che spesso alternano buone giocate ad errori banali.

Visto che la società non pare intenzionata a muoversi sul mercato, anche per assenza di profili che facciano al caso suo, l’OraSì deve continuare su questa strada sfruttando tutti gli scontri diretti, a cominciare da quello di sabato a Cassino (ore 20.45), già battuta all’andata. Nella prestigiosa vittoria con Montecatini ha brillato Ferrari, autore di una doppia-doppia con 14 punti e 12 rimbalzi, ritornato ad essere il giocatore che soltanto a tratti si è visto quest’anno. Le sue prestazioni saranno determinanti ed infatti per raggiungere l’obiettivo, l’OraSì ha bisogno che tutti i giocatori diano il massimo.

Luca Del Favero