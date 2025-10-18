Dall’infermeria. Camara torna a disposizione dopo tre mesi. Stop Sankare: out per almeno due settimane

La notizia era nell’aria e ora arriva la conferma. La conferma che dopo un calvario durato tre mesi – da quel Ferragosto quando Gora Camara si è fatto male alla caviglia durante una partita con la propria Nazionale – finalmente il centro senegalese della Dole tornerà a indossare la canotta biancorossa in un match ufficiale. E quale occasione migliore della sfida d’alta classifica contro la Tezenis Verona, per quando Camara è atteso al rientro in campo dopo aver smaltito del tutto il problema alla caviglia (mai precisato nel merito). Domani il centro "sarà a referto e lo staff tecnico valuterà di ora in ora un suo possibile utilizzo, in base ai progressi fisici delle ultime sedute", ha reso noto la stessa Rinascita Basket Rimini.

Cattive notizie dall’infermeria Dole arrivano invece per Assane Sankare, che ha risentito dal post partita con Mestre di un’infiammazione al ginocchio destro. "Dopo consulto medico – recita il bollettino diramato dalla società –, è stata definita una pausa di 2-3 settimane dall’attività agonistica. In questa fase svolgerà una serie di terapie e un lavoro specifico con il preparatore atletico".