Dallo spogliatoio. Grande: "Tanta voglia di sbloccarci oggi»

Alessandro Grande entrerà nel PalaCarnera con obiettivi precisi, senza rinunciare a un secondo di battaglia nella partita con Udine. Nonostante l’assenza di Johnson. "Abbiamo tanta, tantissima voglia di sbloccarci in classifica - dice il play di Rbr -. La squadra avversaria è forte e il campo è difficile, lo sappiamo, ma non è questo il momento in cui possiamo stare a guardare chi abbiamo di fronte. Dobbiamo lavorare sulle nostre cose, risolvere i nostri problemi e cercare di sbloccarci". Gli infortuni delle scorse settimane hanno minato ancora di più un gruppo in difficoltà. "Questo tipo di problemi ci ha condizionato fin qui più sul lavoro quotidiano che sulla partita domenicale – spiega Grande -. Questa settimana però è andata meglio, siamo stati più continui. Ci stiamo concentrando su quello che ci chiede il coach, supportare la sua idea di pallacanestro e aumentare l’intensità. Bisogna partire dalle piccole cose, da un recupero fatto bene, un rimbalzo, un contropiede. Quelle cose che passo dopo passo aumentano la fiducia e l’energia". A Udine non sarà semplice: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare clic. Vogliamo giocare il nostro basket e fare dei passi in avanti, cercando chiaramente di sbloccarci".