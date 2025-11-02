Dallo spogliatoio. Marini: "Diamo continuità alle due vittorie»

La terza partita in una settimana porta la Dole nella tana di una Livorno particolarmente calda. C’è bisogno di tutto il talento degli esterni rimasti, visto che Robinson non sarà a disposizione per il fastidio all’inguine. Tra i protagonisti chiamati a rispondere presente ecco Pierpaolo Marini, che in questo campionato sta segnando 13.8 punti con il 53% da due e il 28% da tre, aggiungendoci 3.6 rimbalzi e 2.8 assist. "Livorno è una squadra forte e molto ben allenata, che ha cambiato quasi tutto rispetto all’anno scorso – dice proprio Marini –. Ora hanno ambizioni diverse, lo dimostrano i risultati, quindi sarà un match difficile nel loro campo, che sappiamo essere molto caldo".

Nel campionato passato Rbr vinse due volte, ma in entrambi i casi dopo una vera battaglia: +4 a Livorno e +5 al Flaminio, con Marini a imbucarne rispettivamente 25 e 16. La chiave della gara di oggi? La continuità, come auspicato a più riprese nell’ultimo periodo da Sandro dell’Agnello. Una continuità di gioco e soprattutto di difesa, senza blackout. "Dobbiamo essere molto attenti – prosegue Marini -. Veniamo da due vittorie di fila, quindi cerchiamo di dar seguito a questi successi". Anche nel campionato 2024-2025 la partita giocata a Livorno arrivò al termine di una settimana da tour de force con l’infrasettimanale in mezzo. Un’eventuale vittoria riminese darebbe corpo alla prima mini – striscia di successi di questo campionato, lanciando la squadra con un’altra classifica verso le sfide con Torino e Brindisi.