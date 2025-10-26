Acquista il giornale
Dallo spogliatoio. "Sempre emozionante ritrovare Pesaro»

Tomassini sarà il grande ex della partita: "In casa già due passi falsi, non vogliamo ripeterci"

di LORIANO ZANNONI
26 ottobre 2025
Per Giovanni Tomassini è l’ennesima partita dell’ex, dopo quella con Verona di una settimana fa. "Pesaro è la mia città ed è la squadra dove ho fatto tutte le giovanili – ricorda "Tom" –. Ci ho giocato anche qualche campionato, vincendo una A2. È sempre una bella emozione ritrovarli, ci saranno tanti amici, tante persone che conosco. Gara sicuramente particolare e noi vogliamo vincerla. Ci sono i due punti in palio e sono la cosa più importante. Abbiamo già commesso due passi falsi in casa e non vogliamo certo ripeterci: il Flaminio deve diventare il nostro fortino e in questo derby vogliamo gioire insieme a tutti".

Pesaro è reduce da cinque vittorie consecutive. Sorprendente, rispetto alla situazione di metà estate. "Non me l’aspettavo – ammette il capitano della Dole -, avevo seguito tutte le dinamiche di preseason e un po’ mi hanno impressionato. Se però vai a guardare chi scende in campo, i singoli giocatori, scopri che ci sono elementi importanti, che hanno vinto e che sanno come si fa. Dovremo stare attenti ai loro tiratori, a Bucarelli che è in un momento fantastico e a Miniotas che nelle ultime partite è salito in cattedra e sta facendo il vuoto nel pitturato".

Le parole chiave? Difesa e continuità. "Troppi punti subiti a Verona. È vero che stiamo cercando di alzare il numero di possessi e quindi è un po’ fisiologico, ma obbiettivamente 96 sono tanti. Dobbiamo cercare di limare le palle perse e soprattutto prendere i rimbalzi, perché fanno la differenza. In definitiva, fare tante cose meglio".

© Riproduzione riservata

