Dallo spogliatoio. "Togliamoci dalla testa i passi falsi in casa»

C’è la consapevolezza, nel gruppo Dole, che quella di Mestre è l’occasione giusta per reagire dopo la brutta partita con Bergamo. Davanti ai biancorossi c’è però un avversario che sta attraversando un momento di grande fiducia tecnica. "Quella di Mestre sarà una partita ovviamente difficile – dice il capitano, Giovanni Tomassini –. Loro hanno iniziato il campionato molto bene e soprattutto in casa esprimono un gioco elettrico e con tanti punti".

Le statistiche raccontano di una Dole che non sta trovando le percentuali dell’anno scorso dalla lunga distanza. I migliori tiratori, al momento, sono addirittura Ogden (60%) e Simioni (50%), mentre i quattro esterni restano tutti al di sotto delle loro possibilità. Tomassini è al 30%, così come Denegri, mentre Marini viaggia solo due punti sopra, al 32%. In fondo, invece, Gerald Robinson, che fin qui ha sparacchiato col 19%: 3/16 totale.

Eppure, la Dole al momento ha il 6° attacco con 80 punti segnati di media. È la difesa che non resta sui livelli delle migliori, con 78.5 punti subiti. Mestre, rivale di giornata, si attesta sui 77. Capitan Tomassini e tutta la Dole sanno dove migliorare per poter ritrovare quella costanza di rendimento che è stata la chiave della stagione passata, soprattutto nella prima parte. "Noi dobbiamo cercare di copiare le due partite che abbiamo già giocato in trasferta e annullare i due passi falsi fatti al Flaminio", chiude Tomassini, che vorrebbe ritornare in Riviera con l’umore dei giorni migliori. Perché poi, tra sette giorni, si va da Justin Johnson a Verona.