Dallo spogliatoio. "Voltiamo subito pagina dopo il ko con Rieti»

Nel gruppo biancorosso l’idea è quella di riprendere subito il cammino interrotto domenica scorsa. La Dole vuole affrontare la trasferta di Cremona con la faccia giusta, quella determinata e concentrata dei giorni migliori. "Abbiamo tantissima voglia di riscattare la sconfitta con Rieti – dice Pierpaolo Marini –. Questa settimana ci siamo allenati molto bene, abbiamo sistemato alcune cose e siamo pronti per andare a Cremona e tornare con due punti". L’ex Trapani è in ottima forma, al Flaminio ne ha messi 25 e guida la squadra con canestri di peso specifico decisamente elevato. Il tutto in un parco esterni di livello stellare, con Robinson, Denegri e Tomassini che a turno possono inventarsi giocate di alta qualità. "Cerco di dare quello che posso - continua lui -. Purtroppo, domenica i 25 punti non sono serviti perché abbiamo perso. L’importante è vincere le partite, anche se dovessi segnare poco. È quello che conta. In questo campionato finora abbiamo visto tanto equilibrio, con solo Brindisi e Torino a punteggio pieno e tante formazioni con una vinta e una persa. Credo che questa A2 sia ancora più competitiva rispetto a quella dello scorso anno. Non ci sono squadre materasso e ogni partita va affrontata al massimo". In settimana la Dole ha studiato a fondo la JuVi Cremona per cercare di capire dove colpire e per limitare i punti di forza avversari. "Cremona ha assemblato una buona squadra come gli accade tutti gli anni – avverte Marini -. Dovremo fare attenzione ai tiratori".