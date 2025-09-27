Dalmonte, emozione chiamata Andrea Costa: "Così aumentano anche le mie motivazioni"

Debutto casalingo per l’Andrea Costa. Questa sera il PalaRuggi tornerà a ospitare i biancorossi nella prima gara tra le mura amiche, con l’Up che alle 20,30 (arbitri Suriano, Pulina e Forconi) troverà la Luiss Roma di coach Alex Righetti.

"Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni ha costruito una struttura importante – analizza coach Luca Dalmonte alla vigilia –, e grazie alle dinamiche universitarie è riuscita a realizzare un reclutamento di qualità visto che il gruppo può contare su due esterni di alto livello come Pasqualin e Fernandez, uno specialista da tre punti come Falluca, un elemento versatile come Cucci. Dispone di un nucleo storico e come guida un allenatore che è stato vice per due stagioni, permettendo così di consolidare uno zoccolo duro. Ha molte opzioni offensive, corre in campo aperto e mantiene un flusso organizzativo di gioco. In difesa ha un’organizzazione precisa, mette costantemente sotto pressione la difesa avversaria e può adottare molte soluzioni tattiche grazie a giocatori polivalenti".

Ecco quanto il coach imolese chiederà ai suoi ragazzi. "Dovremo controllare il ritmo e non farli correre come preferiscono. Dovremo essere collegati e coesi, con idee chiare comuni su come attaccare le loro difese. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e delle difficoltà che comporta, per questo ci faremo trovare pronti sistemando le criticità emerse nella prima gara".

Solo un dubbio di carattere fisico (non reso noto dalla società) attanaglia lo staff tecnico, che solo questa mattina valuterà se andare con la stessa formazione vista domenica oppure no (leggi nel caso l’inserimento di Thioune). E se l’esordio in campionato ha avuto l’impatto emotivo, non da meno sarà quello al PalaRuggi. A maggior ragione per un tecnico imolese.

"Il debutto casalingo aumenta l’emotività, l’energia, la motivazione, il desiderio. Le mie emozioni – chiude Dalmonte –? Non so preventivare quante saranno, ma di certo ci saranno, e dovranno essere accettate, poi gestite e razionalizzate perché non dovranno incidere su quella che è la partita".

E mentre si rinnova la partnership tra l’Andrea Costa Imola ed Evoluzione Negozio di Gianluca Monti, la società ha fatto sapere che gli abbonati potranno ritirare le tessere oggi dalle 12 alle 13 al Ruggi, così come prima della partita, alla quale è consigliato arrivare con largo anticipo (biglietteria aperta dalle 19) considerando le procedure più lunghe del previsto dovute all’introduzione del biglietto nominale. L’ingresso per tutti sarà dall’entrata principale, lato strike per la tifoseria organizzata Onda d’Urto.