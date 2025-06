Daniele Biganzoli: l'Adamant vince e Ferrara torna in campionato nazionale

Tra coloro che hanno seguito a distanza, guardando la partita in streaming e soffrendo da veri tifosi per l’Adamant, c’era anche Daniele Biganzoli (nella foto). Proprio lui, l’indimenticato alfiere della Sinteco Ferrara promossa in serie A2 nella stagione 2000/2001 e attuale direttore sportivo a Vigevano. Per lui l’impegno era duplice: visionare giocatori da addetto ai lavori, e tifare per una piazza in cui sarà sempre amato e ricordato.

"Ho visto un’Adamant contratta all’inizio – spiega ’Biga’ –, ma contava il risultato e in questi casi la posta in palio troppo alta rende le partite difficilmente belle esteticamente. Accade così anche in serie A, figuriamoci nelle altre categorie. Ma la squadra di Benedetto è stata brava ad allungare nell’ultimo quarto, si percepiva anche dallo streaming una bellissima atmosfera e un palazzetto pieno".

La Ferrara dei canestri torna in un campionato nazionale. Cosa deve fare ora: puntare sul gruppo o cambiare molto?

"In questi casi non ci sono ricette, o meglio, dipendono da tanti fattori, in primis il budget a disposizione. Di certo la B nazionale negli ultimi anni ha alzato il suo livello, sia sul piano fisico che su quello tecnico, perchè sono scese più squadre dalla serie A2 e di conseguenza giocatori di valore sono scesi di categoria. I costi base del campionato, fra tasse e parametri, aumentano in maniera considerevole. Ci saranno tanti turni infrasettimanali ed è un campionato molto lungo, per cui servono squadre solide e profonde, e questo sul mercato inciderà. A mio parere però, se uno non parte per vincere il campionato, fa bene a puntare sul gruppo, con alcuni innesti di categoria".

Ci sono già indicazioni sui gironi?

"Per ora solo informali, indiscrezioni. Ma dovrebbero cambiare rispetto all’ultima stagione, tagliando l’Italia in due. In questo caso, Ferrara sarebbe con avversarie molto toste, del centrosud".

E a Vigevano che aria si respira?

"Dopo la retrocessione, la società sta valutando se presentare o meno domanda di ripescaggio, per cui siamo in stand by. A breve definiremo il nuovo allenatore e faremo un mercato a due binari, in attesa di certezze, con giocatori che vadano bene per una serie B di vertice o una serie A2 da salvezza. Tre o quattro elementi vanno comunque ingaggiati a breve, poi vediamo gli altri. La piazza ha entusiasmo, sa che in A2 ci sarebbe da soffrire ancora, mentre in B sarebbe da primi quattro posti".

Mauro Paterlini