Dany Basket Quarrata: pianificazione per la Serie B Nazionale e sfide future

E adesso? La sbornia per i festeggiamenti in casa Dany Basket Quarrata non è ancora passata, ma il futuro già bussa alla porta. Così, dopo essersi ritrovati al PalaMelo con i tifosi per un brindisi e il taglio della torta, ed essere stati accolti in Comune dal sindaco Gabriele Romiti, ecco che i mobilieri sono pronti a pianificare la prossima stagione in Serie B Nazionale. Un salto enorme dalla B Interregionale, che richiede uno studio attento e approfondito. A cominciare dai costi: un argomento che verrà subito trattato nella giornata odierna, dato che è previsto un incontro fra i dirigenti. Ma le spese (che saranno decisamente superiori rispetto a quelle dell’annata passata) non saranno l’unico argomento sul tavolo. In generale, sarà necessario rivalutare un po’ tutti gli aspetti e pensare a un riassetto. Anche perché l’impegno richiesto a tutti i protagonisti che fanno parte del pianeta Dany Basket sarà maggiore.

A livello di panchina, l’intenzione è ovviamente quella di proseguire con Alberto Tonfoni, uno dei grandi artefici della promozione. "Il desiderio di andare avanti c’è da entrambe le parti – sottolinea il direttore sportivo Marco Nannini –. Adesso con Alberto ci vedremo per capire come potersi organizzare per continuare a lavorare insieme in un campionato estremamente impegnativo, sotto tanti punti di vista".

Lo stesso discorso, sostanzialmente, vale per il gruppo storico dei giocatori. "La nostra forza nella stagione appena andata in archivio è stata quella di ripartire da un gruppo solido, che è stato poi puntellato. Onestamente non vedo il motivo di stravolgere questo nucleo di giocatori, che ci ha regalato tante soddisfazioni. Anche perché – fa notare Nannini – diversi di loro, vedi Angelucci, Antonini, Balducci, Calabrese, Molteni e Tiberti, già hanno affrontato questa categoria. È chiaro che dovremo inserire degli elementi di qualità, perché ci andremo a scontrare con delle vere e proprie corazzate. Basti pensare alla Virtus Roma, che ha un budget di due milioni di euro e che ha appena firmato Toscano".

C’è poi la questione del campo di gioco dove disputare le partite interne. Per questioni di capienza, non potrà essere il PalaMelo. Viene naturale pensare, a maggior ragione dopo le parole espresse subito dopo la promozione da parte del presidente biancoblu Gino Giuntini, che il Dany Basket si trasferirà al PalaCarrara. D’altronde, i rapporti con il Pistoia Basket sono buonissimi (vedi anche il recente accordo stretto fra le due realtà per quanto concerne le giovanili) e trovare un accordo pare tutt’altro che impresa impossibile.

