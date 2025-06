Dany Basket Quarrata supera Lucca e conquista la promozione in serie cadetta

Dany

76

Bcl

53

DANY CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Artioli 6, Nyuol, Balducci, Molteni 20, Calabrese 10, Diks 6, Regoli 14, Antonini 7, Babovic, Tiberti ne. All.: Tonfoni.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Brugioni ne, Drocker 16, Lippi 7, Dubois 4, Simonetti 2, Tempestini 3, Del Debbio 13, Vignali, Pierini 2, Candigliota ne, Trentin 4. All.: Olivieri.

Arbitri: Marco Corso di Pisa e Giacomo Russo di Firenze.

Note: parziali 20-12, 49-25, 63-48.

QUARRATA - Svanisce al "Palamelo" il sogno promozione del Basketball Club Lucca. Dopo il brutto tonfo interno di domenica scorsa, la formazione allenata da Leonardo Olivieri crolla anche in gara due di finale play-off, cedendo il passo al Dany Basket Quarrata. Sotto di 24 lunghezze all’intervallo, Del Debbio e compagni accarezzano l’idea di rimontare, rientrando anche a -12 in apertura di ultimo quarto. Ma non basta, perché, da quel momento in avanti, Lucca sigla appena tre punti e vede festeggiare il Dany Quarrata Consorzio Leonardo Servizi e Lavori.

Venendo alla cronaca del match, l’inizio sorride ai padroni di casa, avanti 8-2 al 3’ e 14-7 al 5’, grazie agli scatenati Regoli e Molteni. I biancorossi abbozzano una reazione, ma i quattro punti consecutivi di Calabrese e l’ennesimo sigillo di Regoli significano +10 (20-10) per i mobilieri. Al 10’, invece, il tabellone luminoso recita 20-12.

In avvio di seconda frazione Balducci e compagni salgono anche a +14 (31-17), trascinati dalle iniziative di Angelucci e Antonini. L’inerzia resta assolutamente nelle mani di Quarrata: Calabrese e Molteni lanciano ulteriormente la fuga della banda di coach Tonfoni (35-17 al 15’). Ci prova Drocker a contenere lo tsunami biancoblu, ma la bomba di Diks spedisce a -19 Lucca. L’esterno classe 2006 serve il bis e i liberi di Artioli fissano il risultato all’intervallo sul 49-25.

Dagli spogliatoi il Bcl cerca di uscire con il piglio giusto, nonostante l’Everest da scalare. Gli squilli di Lippi e Drocker riportano i biancorossi sotto i venti punti di scarto. Ci pensano Angelucci e Molteni a ricacciare indietro i ragazzi di coach Olivieri che, tuttavia, hanno un sussulto in chiusura di periodo, con le triple di Drocker e di Del Debbio a scrivere 63-48 al 30’.

Il black-out dei locali sembra proseguire, tanto che, dalla lunetta, Del Debbio fa -12. E, invece, Regoli e Molteni tolgono le castagne dal fuoco (67-50 al 33’). Gli ospiti ricominciano a fare fatica a segnare e, allora, è Molteni (mvp della serie) a mettere la parola "fine" sulle speranze di Lucca.

Quarrata è arrivata dalla seconda fase che era ottava. Sempre con lo svantaggio del fattore campo, è riuscita ad eliminare la corazzata Oleggio e la quotata Borgomanero con blitz in trasferta decisivi. E, tre giorni fa, a Lucca, ha confermato il trend. E, purtroppo per i biancorossi, non ha fallito il match-point che aveva a disposizione, centrando il passaggio alla serie cadetta nazionale.

Al team di Olivieri, autore, comunque, di un’ottima stagione, non è riuscito il miracolo che aveva già fatto in rimonta contro San Miniato.

Francesco Bocchini