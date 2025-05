Dany Basket Quarrata trionfa contro Oleggio Magic nei playoff di Serie B

OLEGGIO MAGIC

67

DANY QUARRATA

80

OLEGGIO De Ros 2, Casella 8, Karem, Pilotti 9, Toffanin 3, Borsani 3, Youssef 3, Suigo 13, Lonati 14, Garavaglia 12, Ceccato, Van Elswyk. All. Catalani

QUARRATA Angelucci 21, Mongelli, Diks ne, Artioli 7, Balducci 5, Nyuol ne, Molteni ne, Calabrese 6, Regoli 20, Antonini 12, Babovic ne, Tiberti 9. All. Tonfoni

ARBITRI Regis Ferrero e Venezia

NOTE Parziali 14-25, 34-37, 40-57

Impresa del Dany Basket Quarrata. I mobilieri, pur privi di Molteni (in panchina solo per onor di firma), piazzano il colpaccio in gara 1 del primo turno playoff di Serie B Interregionale, espugnando per 67-80 il parquet della testa di serie numero uno, ossia Oleggio Magic. I pistoiesi, praticamente sempre avanti, disputano una partita di grande autorità, guadagnandosi la chance di chiudere i conti mercoledì al PalaMelo. Sugli scudi la coppia Angelucci-Regoli, con i due a combinare per ben 41 punti.

Venendo alla cronaca dell’incontro, l’inizio di partita sorride alla compagine biancoblu. Il piano tattico di coach Tonfoni è chiaro fin da subito: affidarsi al gioco spalle a canestro dei proprio lunghi. Non a caso sono Tiberti, Regoli e Angelucci a trascinare i mobilieri al primo mini allungo sul 6-10. I lombardi faticano a trovare la via del canestro, mentre in difesa mandano spesso gli avversari in lunetta. Nella seconda metà di primo quarto, ecco che il Dany Basket spicca il volo: dall’11-14 si passa al 12-25, con tutti i giocatori pistoiesi a contribuire alla causa. Al 10’ il tabellone luminoso recita 14-25. Nella seconda frazione, Balducci e compagni tornano a +13 (18-31), ma da quel momento la luce si spegne. Oleggio alza le proprie percentuali al tiro da 3, mentre dall’altra parte Quarrata non capitalizza a sufficienza i tanti viaggi in lunetta. Ne viene fuori un break di 14-1 che consente ai biancorossi di impattare a quota 32. All’intervallo invece siamo 34-37.

L’inerzia sembra favorevole alla truppa di coach Catalani e invece sono gli ospiti a salire in cattedra nella terza frazione. Prima i biancoblu tengono dietro i locali, poi fanno registrare un parziale di 14-0 che spedisce addirittura a -17 i milanesi quando mancano solo 10 minuti alla sirena finale. Tutto fatto per Quarrata? Nemmeno per sogno, perché Oleggio non intende mollare e al 35’ si riaffaccia a -10 (56-66). Il Dany Basket tuttavia non si scompone e mantiene un buon distacco. Fondamentale la tripla di Angelucci, anche se i padroni di casa hanno un ultimo sussulto (67-73 al 38’). Ma il finale non regala brutte sorprese ai ragazzi di Tonfoni, che possono festeggiare.

Francesco Bocchini