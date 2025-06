Dany Basket Quarrata vince gara uno contro Basketball Club Lucca per un posto in B nazionale

BCL 55 DANY QUARRATA 78

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 5, Lippi 5, Dubois 21, Simonetti 16, Tempestini 1, Del Debbio 3, Vignali 2, Pierini 2, Trentin, Cirrone. All.: Olivieri.

DANY BASKET QUARRATA: Angelucci 9, Mongelli, Artioli 7, Nyuol, Balducci 5, Molteni 24, Calabrese 8, Bortnikovs, Regoli 14, Antonini 11, Babovic, Tiberti. All.: Tonfoni.

Arbitri: Bavera di Monza e Pittatore di Torino.

Note: parziali 9-20, 21-39, 37-58; fallo antisportivo a Dubois, fallo tecnico a Calabrese.

LUCCA - E’ di Quarrata gara uno per un posto nella "B" nazionale. Con un mesto 3/21 da "tre" per Bcl è stata notte fonda in attacco. Ospiti che schizzano subito avanti 2-8; al 6’ è 4-10. Tensione, percentuali al tiro pessime. Bcl si posiziona a zona "2-3", ma Regoli trova il varco. Sull’altro fronte mette un freno all’anemia offensiva Simonetti: 9-14 all’8’. Tonfoni, "ex" della sfida, ruota il roster. Artioli dal pivot basso e subito dopo Antonini in jump siglano il massimo vantaggio pistoiese (9-20) alla prima sirena. 9 punti appena in 10’ per i biancorossi. Nel secondo quarto stesso clichè in avvio: Artioli tripla, 11-23. Due palle perse dagli ospiti e Tonfoni chiama time-out e reinserisce Regoli. Olivieri prova la carta Pierini.

L’attacco biancorosso deve implodere con le penetrazioni in mezzo all’area, visto che da fuori Del Debbio non segna. La differenza la fanno proprio le conclusioni da tre, con i mobilieri che, al contrario dei lucchesi (0/14), ci prendono: Calabresi dai 6,75 firma il 15-29 al 14’. Rientra Drocker, Antonini "doppia" i padroni di casa segnando da due: 15-31 al 15’. Lucca corre, ma lo fa con troppa frenesia. Simonetti accorcia da sotto, ma Angelucci replica e, all’intervallo lungo Bcl è a - 18.

Nella ripresa si sblocca Drocker, con la prima tripla della gara al 23’; terzo fallo di Molteni, anche Dubois va a segno con la tripla e poi da sotto. Parziale di 5-0 per i biancorossi, ma Regoli gela il pubblico da tre punti: 31-49 al 25’. Bcl cerca di imitare Indiana Pacers contro Oklahoma nella finale NBA a stelle strisce, con rimontona finale. Ma un gioco da tre punti di Angelucci porta i pistoiesi sul 31-52 al 27’. Antisportivo a Dubois; Regoli dai 6.75 per il +23 Dany: 33-56 al 29’. Nel quarto periodo Dubois da lontano riduce il gap; tecnico a Calabrese. La rimonta lucchese è solo nelle intenzioni; Molteni per il 43-63 al 33’. In più aggiungete una grande difesa da parte della Tonfoni band. Dubois è l’ultimo ad arrendersi, ma gli ospiti non cedono: 49-69 al 37’. Game over. Mercoledì gara due a Quarrata (che ha il match-point) alle 21.

Massimo Stefanini