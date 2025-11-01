Dany, fuori il carattere. C’è una Juve da battere

A distanza di poco meno di tre giorni dall’opaca prova di Chiusi, il Consorzio Leonardo Dany Quarrata torna di scena al PalaCarrara. Questa sera, eccezionalmente alle 18, è in programma il match con la Paperdi Juvecaserta. Un confronto inedito tra due squadre che lottano per obiettivi diversi, ma accomunate dalla stessa voglia di rifarsi dopo un turno infrasettimanale senza soddisfazioni.

Se da un lato il Dany cerca il riscatto dopo la deludente prova contro la San Giobbe, dall’altro la formazione bianconera allenata sapientemente da coach Lino Lardo tenta il blitz lontano dal PalaPiccolo, per dimenticare la sconfitta con la Luiss Roma. L’unica macchia di questo strabiliante inizio di stagione regolare. Il ko interno con i capitolini per 55-59 ha messo in evidenza una notevole solidità difensiva, ma anche delle difficoltà in attacco, testimoniate dal 4/24 da tre. Il match col Dany potrebbe essere l’occasione giusta per cercare di ritrovare quella brillantezza che si é vista solo a sprazzi contro i romani. L’unico a salvarsi é stato Radunic, che si candida ad essere ancora l’osservato speciale. Contro gli universitari il pivot croato ha banchettato in area e sul perimetro, producendo una sontuosa doppia doppia da 22 punti, 15 rimbalzi e 35 di valutazione.

Oltre all’ex Herons il roster della Juvecaserta si avvale di elementi di alto lignaggio come D’Argenzio (da valutare la sua presenza), Nobile, Hadzic, Lo Biondo, Brambilla e Vecerina. Non sarà della partita invece Laganà. Nel Dany sembra probabile il recupero di Novori, mentre Calabrese quasi sicuramente sarà di nuovo ai box.

Coach Tonfoni sa che per competere contro un avversario di questo spessore ci sarà bisogno di un Dany ai limiti della perfezione. "Caserta é una delle big del campionato – dichiara il coach biancoblu –. Solo il blasone di questo avversario rappresenta per noi uno stimolo incommensurabile. Vogliamo riscattare la prestazione deludente di mercoledì e lo faremo con orgoglio".

È chiaro che arginare un attacco come quello dei casertani sia pane per poche squadre ma Quarrata ha il dovere di provare a difendere il proprio ferro con organizzazione e compattezza. La situazione infortuni di certo non aiuta, ma i mobilieri hanno dimostrato di avere talento, cuore e carattere. Tutti elementi su cui fare affidamento anche questa sera contro una delle pretendenti al salto di categoria. Nei momenti di difficoltà e contro avversarie di altra caratura, le squadre solide riescono a tirare fuori il meglio di sé stesso. Per il Consorzio Leonardo stasera è l’occasione giusta per dimostrare di avere questa caratteristica.

Leonardo Meacci