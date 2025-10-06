Dany Quarrata al palo. Sconfitta netta a Livorno. Fatale l’ultimo periodo

VERODOL PIELLE LIVORNO75C. LEONARDO56

LIVORNO Ebeling 2, Kouassi, Mennella 11, Alibegovic ne, Leonzio 16, Venucci 12, Gabrovsek 17, Bonacini 2, Klyuchnyk 5, Virant, Lucarelli 10. All. Turchetto Angelucci 4, Mongelli, Novori, Molteni 11, Calabrese 4, Regoli 12, Scandiuzzi, Babovic ne, Coltro 8, Prenga 4, Tiberti 2, De Gregori 11. All. Tonfoni

ARBITRI Agostino, Nonna e Petruzzi

NOTE Parziali: 19-11, 35-30, 49-47

Non riesce a sbloccarsi il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata nel campionato di Serie B Nazionale. Contro la Pielle Livorno sarebbe servita la partita (quasi) perfetta per prendersi la vittoria e invece il Dany Basket incappa in una serata da oltre 20 palle perse. Nonostante questo, per 30 minuti i mobilieri tengono botta. Fatale per la squadra di coach Alberto Tonfoni la sfuriata di Leonzio in un ultimo periodo da 26-9.

Venendo alla cronaca del match, parte bene Quarrata, che con cinque punti di De Gregori è avanti 4-7 al 5’. Nelle file dei pistoiesi si rivede Tiberti, all’esordio stagionale. Dopo diversi minuti a digiuno da canestri, l’attacco locale viene sbloccato dalla bomba di Lucarelli, mentre dall’altra parte gli ospiti non approfittano delle difficoltà offensive della Pielle, tirando a loro volta male. Un parziale di 15-4, ispirato dalle triple di Venucci, consente ai labronici di scappare fino a +8 (19-11) al 10’. Coltro inaugura la seconda frazione andando a bersaglio dai 6,75, poi sono capitan Regoli e Molteni ad allungare il break che vale il -2 (20-18). Ci pensa Mennella con 8 punti di fila a ricacciare indietro un Dany Basket che scivola pure a -10. Ancora una volta però i mobilieri reagiscono e rintuzzano lo svantaggio, di fronte a una Pielle tutt’altro che impeccabile: Regoli e Coltro vanno a segno da 3 e al 20’ siamo 35-30.

La ripresa si apre con un parziale di 8-2 nei primi 5’ per Quarrata, che opera il sorpasso. La qualità del gioco su ambo i lati si alza: Molteni, Prenga e Regoli permettono ai pistoiesi di chiudere sotto di appena due lunghezze il terzo periodo (49-47). In avvio di ultimo quarto, Venucci incrementa il distacco con una tripla, mentre l’attacco di Tonfoni si inceppa nuovamente. E gli ospiti pagano dazio, con Leonzio a bruciare due volte la retina dai 6,75. Regoli e compagni accusano un parziale di 13-2 che significa -13 a 5’ dalla fine. A mandare i titoli di coda sul match è sempre Leonzio, il cui gioco da 4 punti spegne definitivamente le speranze quarratine.