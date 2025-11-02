D’Argenzio fenomenale. Troppa Juve per il Dany

CONSORZIO LEONARDO

66

PAPERDI

79

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 9, Tiberti 10, Angelucci 7, Regoli 15, Scandiuzzi 4; De Gregori 4, Mongelli 7, Novori 7, Coltro 3, Prenga, Calabrese ne, Lytvyn ne. All. Tonfoni

PAPERDI JUVECASERTA: D’Argenzio 28, Vecerina 2, Nobile 12, Hadzic 11, Radunic 14; Lo Biondo 5, Brambilla 4, Ly-lee 3, Pisapia, Iannotta. All. Lardo

Arbitri: Bartolini, Forni, Antimiani.

Parziali: 16-30, 39-53, 49-72.

Serviva una prova difensiva di livello al Consorzio Leonardo Dany Quarrata per riscattare la sconfitta pesante di mercoledì a Chiusi, ma al PalaCarrara non si è visto niente di tutto questo. La Juvecaserta ha dominato dal pronti-via e vinto meritatamente, trascinata da un folletto imprendibile che risponde al nome di Domenico D’Argenzio.

La cronaca. Gli uomini di coach Lardo iniziano un vero e proprio festival delle triple già nel quarto inaugurale con Mimmo D’Argenzio protagonista di ben 5 triple. Dall’altra parte Il Dany vede le proprie certezze sgretolarsi sin da subito. L’attacco ospite è una sinfonia mozarthiana: 30 punti ad inaugurare una prima frazione da manuale con un surreale 7/9 con i piedi dietro l’arco.

Un trend che prosegue anche nel secondo con Lo Biondo e Nobile a trascinare i campani sul+18. Regoli (14 a metà partita) prova ad accorciare le distanze ma l’attacco casertano non ne vuole sapere di rallentare. Due triple consecutive di Hadzic regalano il 32-51, alleviato da un 5-0 firmato dal duo Tiberti-Angelucci che riporta il Dany a -14, con cui va in archivio la prima metà di gara. Il secondo tempo si apre con un 9-0 degli ospiti che vale il massimo vantaggio sul 39-62.

Nel terzo quarto sono ancora i casertani a prevalere: il Dany segna pochissimo e sul suono della terza sirena è ancora D’Argenzio prima con la tripla e poi con il sottomano a scrivere +23. Nell’ultima frazione il Dany torna sotto il ventello di distanza con le tripla di Tiberti e Mongelli (56-72). Un assist pazzesco di D’Argenzio per Brambilla però vale il nuovo +19 che di fatto manda il match ai titoli di coda.

Leonardo Meacci