David Fattorini confermato allenatore del Costone femminile in Serie B

Coach David Fattorini sarà ancora l’allenatore del Costone femminile in Serie B. "Dopo l’ultima stagione che ha visto il raggiungimento della salvezza senza playout la società punta ancora sul coach senese per il futuro e getta così le basi per il nuovo campionato". Si legge così nel comunicato diffuso dal Costone Fides che, ad un mese circa dalla sua nascita come società che raggruppa il basket femminile e le giovanili del maschile della società della Piaggia, continua ad unire i pezzi del puzzle per la prossima stagione sportiva. "David è ormai un punto di riferimento per il Costone – ha affermato il presidente Matteo Borsi –. Si è messo a disposizione aiutandoci su molti fronti, non solo come allenatore. Abbiamo diverse ambizioni ed abbiamo bisogno di esperienza e affidabilità in panchina. Siamo certi che sia lui la persona giusta". "Negli anni, fin da bambino, il Costone mi ha dato tantissimo – da commentato David Fattorini –. Si sono create amicizie importanti, conosciuto persone da cui ho appreso tantissimo, quindi per me, era impossibile non continuare a far parte di una questa società. Darò tutto me stesso per questo nuovo progetto sia sportivo che sociale, per tutti i ragazzi e le ragazze che ne faranno parte e per i valori umani che ci contraddistinguono". Confermato anche l’assistente Federico Ferrini. "Sono felice e orgoglioso di essere stato riconfermato, ringrazio la società e il presidente per la fiducia – ha detto Ferrini -. Lavorare in questo ambiente, con persone serie e ambiziose, è uno stimolo costante. Sarà un altro anno di crescita, di responsabilità e di grande passione". Nei giorni scorsi il Costone Fides aveva confermato anche Andrea Monciatti come responsabile tecnico del settore giovanile e annunciato l’arrivo, nello staff degli allenatori del giovanile, di Nicola Discepoli. AF