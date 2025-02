Davis, la scommessa vincente. "Sella, sono certo che ci salveremo. Sono cresciuto assieme al gruppo»

Terry Henderson lo assicurò in estate, proprio su queste pagine: "Stacy Davis? Sono certo che si adatterà rapidamente all’A2 e diventerà un giocatore importante per questo campionato. Vi stupirà". A mesi di distanza, si può tranquillamente dire che l’esterno del North Carolina ci aveva preso in pieno. Peccato che il binomio tra lui e il totem della Sella si sia scomposto prematuramente, con Henderson che a dicembre ha fatto le valige, lasciando la scena a Devoe: cose di sport, cose che capitano. Intanto Davis, ha continuato e continua a far la voce grossa sotto e lontano dal canestro, confermandosi di settimana in settimana uno dei ‘5’ più dominanti della lega. Diciassette punti abbondanti di media in quasi 35 minuti in campo ogni domenica, con quasi 7 rimbalzi e 2 assist. Spesso e volentieri decisivo Davis, anche domenica contro Cantù, dove è stato ancora una volta tra i migliori.

Davis, dal Giappone a Cento: si aspettava di aver subito questo impatto? "Ho sempre la massima fiducia nelle mie capacità e in quello che faccio. In più, d’estate lavoro e mi impegno tanto, quindi è mio compito produrre prestazioni di alto livello. La cosa non mi sorprende dunque, ma è ciò che mi aspetto da me stesso".

Come ha trovato il livello del campionato, e dove si sente migliorato maggiormente? "Devo dire che è ottimo, ci sono parecchi giocatori di talento ed estremamente competitivi. A livello personale, invece, sento di essere cresciuto a livello di leadership e di sintonia col gruppo".

Il suo momento più bello fin qui? "Non ne ho uno in particolare, se non vedere i nostri giovani crescere come giocatori nel corso della stagione".

Restando sul tema compagni di squadra: come va con Devoe? "Gabe e io abbiamo rapporto molto solido. Siamo quasi coetanei, per cui comunicare tra noi è ancora più semplice, sia in campo che fuori. Col tempo abbiamo capito anche quali sono i nostri punti forti, le nostre caratteristiche, e penso che sia una cosa utile per noi ma anche per la squadra".

Dalla squadra alla città: mi dica una parola per descrivere Cento. "Direi caratteristica".

Domenica c’è Vigevano in trasferta, un crocevia importante per la salvezza: che gara sarà? "Entrambe dobbiamo vincere, essendo uno scontro diretto, per cui mi aspetto 40 minuti alla massima intensità, paragonabile a quella di un match di playoff e con un’atmosfera da playoff".

La Benedetto riuscirà a salvarsi direttamente a fine stagione? "La premessa che faccio è che sono convinto che possiamo ancora migliorare. Nella prima parte di stagione abbiamo imparato a conoscerci e soprattutto a conoscere i nostri punti deboli e quelli dei compagni, ora siamo sulla giusta strada. Per cui sì, penso ci riusciremo".

Giovanni Poggi