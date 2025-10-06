Debutto nella Divisione regionale 1 maschile. Gea, grande prova di carattere con la Juve

Inizia con una bella vittoria esterna il cammino della Gea Grosseto nel campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi, nell’anticipo del primo turno di campionato sul difficile campo di una neo retrocessa, si sono aggiudicati una battaglia appassionante di 45 minuti sul parquet della Juve Pontedera, sfiorando i cento punti (99-93 il finale), a dimostrazione di un’invidiabile condizione di forma, anche se hanno concesso un po’ troppo in fase difensiva, mentre non sono stati precisi nei tiri da lontano con un misero 20,4%.

Furi e compagni hanno chiuso in vantaggio i primi tre quarti, conservando sostanzialmente i tre punti accumulati nei primi dieci minuti, nei quali hanno sofferto la fisicità dei pisani. Nel secondo quarto le due squadre si sono equivalse, mentre al rientro dagli spogliatoi Pontedera è passata anche avanti, ma alla fine la Gea ha conservato un importantissimo punto di vantaggio. Bellissima la quarta frazione con la Juve che, grazie a Osas (suoi gli ultimi sei punti) è riuscita a recuperare e a portare Grosseto, che si è presentato senza lunghi di ruolo, per l’assenza di Ignarra, all’overtime.

Davide Liberati, uno dei grandi protagonisti di tutto il match, ha riportato sopra i biancorossi con cinque punti all’inizio del supplementare, poi Alessandro Banchi e Lorenzo Scurti hanno completato l’opera, portando a casa un successo fortemente voluto e strameritato, con uno straordinario 36/39 dalla lunetta. La Gea è riuscita mettere ancora una volta cinque giocatori in doppia cifra a referto. Pontedera ha sofferto in questa occasione la classe cristallina di Alessandro Banchi, nuovamente top scorer con 28 punti (4/5 da due, 2/10 da tre, 14/14 dalla lunetta, con 5 rimbalzi, 6 palle recuperate e 4 assist), Davide Liberati, che ha chiuso a 23 punti (4/8 da 2, 3/8 da tre, 6/6 nei liberi, con 12 rimbalzi) e Lorenzo Scurti, arrivato a 20 punti (5/8 da due, 0/3 da tre, 10/13 nei liberi, 6 rimbalzi e 5 palle recuperate). Bene anche Ense, un Mari in evidente crescita e capitan Furi.

BNV JUVE PONTEDERA: Ferrati 11, Falchi 14, Fogacci, Gaye 2, Lucchesi 5, Osas 19, Mbengue 29, Martelli 13, Bastreghi, Bettini, Spaziante, Gallo. All. Manetti.

GEA GROSSETO: Scurti 20, Fommei, Furi 8, Liberati 23, Romboli, Ense 10, Mari 10, Grascelli, Malentacchi, Banchi 28, Venezia, Ciacci. All. Andreozzi.