Debutto vincente. Trullo: "Vittoria meritata per l’Halley. La squadra è nuova e ci vuole tempo»

"Credo che sia stata nel complesso una vittoria meritata, siamo stati quasi sempre avanti, sfiorando anche il +20". Sono le parole del coach Antonio Trullo dopo la prima vittoria stagionale della Halley Matelica, in casa, contro il Valdiceppo. Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione dei giocatori e, guardando al bicchiere mezzo pieno, ha aggiunto: "Abbiamo mezza squadra nuova, bisogna imparare a conoscersi sempre di più giorno dopo giorno. Magari tra uno o due mesi arriveremo a fare meno stupidaggini in alcuni momenti. In generale mi sento di fare i complimenti ai ragazzi, sono stati bravi nei periodi più delicati a serrare le fila in difesa anche cambiando scelte rispetto all’inizio". Poi coach Trullo ha parlato dell’argentino Mariani, tornato a Matelica dopo il lungo infortunio: "Ha segnato 17 punti in 16 minuti e questo dice tutto. Purtroppo, però, nel terzo quarto si è fermato per un problema fisico, stiamo verificando di cosa si tratta". Infine, lo sguardo al prossimo impegno: "Ci aspetta Forlimpopoli, una squadra che ha giocatori con lunga esperienza di B e che si è rinforzata aggiungendo un giocatore come Vico. È una delle squadre migliori del campionato, punta ai play off, sarà una partita dura – conclude coach Trullo –, ma questo lo sappiamo già".

m. g.