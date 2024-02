Delfino: "La svolta contro la Effe": "Sfruttiamo l’entusiasmo ritrovato"

Smaltito il turno di pausa, come tante altre squadre di Serie A2, la Benedetto rivolge testa e corpo alla trasferta di domenica a Torino (ore 18, al Pala Asti), terza tappa della fase ad orologio dopo i successi contro Casale e Juvi Cremona. Due partite che hanno allungato ulteriormente la striscia positiva della Sella, ora fatta di cinque vittorie nelle ultime sei partite.

Un bottino notevole e un cammino ben diverso rispetto a quello intrapreso nella prima parte di stagione, molto più tortuoso e pericoloso, anche per via dei tanti infortuni, che hanno reso il percorso sempre più in salita. Poi, a fine gennaio, il deciso cambio di rotta. La svolta? Secondo Carlos Delfino è arrivata "nella partita contro la Fortitudo".

L’argentino, intervistato dal club all’interno della puntata numero 4 di Focus, un programma prodotto dalla Benedetto XIV e dedicato al mondo biancorosso a 360 gradi, non ha dubbi: sono stati quei 40 minuti a ribaltare le sorti della stagione.

"Fino a quel punto del campionato eravamo titubanti in campo, grazie a quella vittoria, adesso non lo siamo più. Il nostro modo di approcciare le partite ora è cambiato, le affrontiamo con un’altra faccia, un’altra consapevolezza, e lo stesso facciamo in palestra, durante gli allenamenti: abbiamo imparato che allenandoci col giusto spirito, poi, anche la domenica diventa più facile festeggiare".

Dalla paura di retrocedere, al desiderio di raggiungere i playoff, sfruttando il grande entusiasmo ritrovato.

"Sicuramente questo è il nostro momento più bello della stagione e proveremo a sfruttarlo, augurandoci di divertirci ancora di più da qui in futuro.

E’ giusto pensare una partita alla volta, ma bisogna anche essere ottimisti. Vogliamo vincere il più possibile, giocando bene, soprattutto in casa, dove sappiamo che possiamo contare sempre sull’aiuto della nostra gente: renderli felici, ci fa essere contenti il doppio. Adesso guardiamo avanti, provando a migliorare ancora".

Delfino è poi tornato a parlare del successo contro Bologna e della sua festa post-derby.

"Sono contento che il mio balletto fatto a fine partita per festeggiare la vittoria contro la Fortitudo sia diventato famoso in città, addirittura quando vado a prendere i miei figli a scuola, alcuni ragazzini mi fermano e provano in qualche modo ad imitarlo… (ride, ndr)".

Da quella sera, Cento non si è quasi mai più fermata (eccetto il ko interno con Orzinuovi) e proverà a non farlo nemmeno ora, che si entra nel vivo dell’orologio, con due gare in arrivo nel giro di cinque giorni: domenica 3 il già citato impegno sotto la Mole e venerdì 8, in anticipo, alla Baltur Arena contro Agrigento.

Giovanni Poggi