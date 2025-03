Dentro la crisi Rbr, tra infortuni e cali di forma. Così la promozione diretta è un miraggio

di Loriano ZannoniRimini è in crisi e Udine vola a +6. Il sogno di promozione diretta, cullato per più di metà stagione in virtù di un rendimento straordinario, sta sfumando settimana dopo settimana. I friulani sono alla quarta vittoria consecutiva, ma sono le ultime due partite ad aver dilatato un margine che, fino a poco tempo fa, si pensava potesse rimanere ristretto fino a fine stagione. Alla vigilia del doppio turno casalingo, le prospettive di RivieraBanca erano positive, visti gli impegni complicati di Udine. L’Apu era infatti attesa alla sfida di Rieti e poi al big match interno con Cantù. Rbr aveva Torino e Orzinuovi al Flaminio. Quel +2 sembrava potesse essere annullato, invece è diventato un +6, al netto della partita in più giocata dalla squadra di Vertemati.

Anche lo scontro diretto, in programma in Friuli il 13 aprile, potrebbe diventare marginale. Questo perché le difficoltà del calendario dell’Apu sono decisamente inferiori rispetto a quelle di Rbr. Udine ha in casa Fortitudo, Rimini e Torino, mentre è in trasferta nella tana di Orzinuovi, Milano, Cremona, Cento e Pesaro. RivieraBanca ha fuori Cantù, Rieti, Avellino, Udine e Fortitudo, mentre accoglierà al Flaminio Pesaro, Cremona, Vigevano e Nardò. Per il resto, la squadra è ancora seconda solitaria, a +2 su Rieti e Cantù, mentre è a +6 sul gorgo dei play-in, un cuscino ancora abbastanza rassicurante. Difficile modulare un obiettivo, almeno per il momento, anche perché quello a cui bada Rbr è un modo per uscire dalla crisi.

Il momento nero ha tante cause, ma l’evidenza più lampante è quella di una squadra parecchio acciaccata e che ha perso, oltre alla salute, anche la brillantezza dei giorni migliori. Il dato tecnico è il clamoroso crollo nella percentuale da tre punti nel ritorno (dal 46% al 28%), figlia di una circolazione di palla più macchinosa e della scarsa vena degli esterni. Complicato competere quando play e guardia titolari non stanno bene. Marini non ha saltato una partita, ma è alle prese con un polso che lo tormenta. Robinson è tornato domenica dopo lo stop di un mese, ma è lontanissimo parente dall’essere un americano che sposta in A2. Con Orzinuovi è rimasto in campo 18 minuti, centellinato dallo staff tecnico in brevi apparizioni tra i tre e i quattro minuti a fine o a inizio quarto. Lo score è quello che importa meno (0/7 dal campo, 2 punti e 4 assist), a preoccupare è tutto il resto. Come il fatto che il giocatore non sembra sicuro in campo. Rbr può permettersi di aspettarlo o virerà decisa verso il taglio?

L’idea è reale, anche perché le partite di questo marzo hanno un peso specifico decisamente elevato. Il 14, ad esempio, c’è la semifinale di Coppa Italia a Bologna con Cividale, un appuntamento di prestigio che Rbr si è guadagnata da prima in classifica. Intanto, nella panoramica di una A2 in movimento, Cremona ha appena firmato Eric Washington, combo-guard che va a sostituire Almeida. Le strade per Rimini sono due: ritrovare la salute della quasi totalità del suo roster, oppure aggiungere innesti nel reparto esterni. Senza nessuna di queste due soluzioni, è complicato pensare che la situazione possa migliorare improvvisamente.