Dentro lo spareggio. Chiera e ’Arro’. Partita fatta per cuori forti

Provaci ancora, Fabo. Riusciranno gli Herons, al terzo tentativo in poco più di dodici mesi, a spiccare finalmente il volo verso la Serie A2? Intorno alle 20.30 di questa sera ne sapremo qualcosa, prima però ci saranno altri quaranta minuti di passione, gli ultimi di questa interminabile stagione da quasi sessanta partite (54 per la precisione), vissuta da coach Barsotti e i suoi ragazzi perennemente sulle montagne russe ma che potrebbe concludersi nel modo più dolce. A patto che capitan Natali e compagni superino l’ostacolo finale sulla strada verso il tanto agognato salto di categoria, quella Gemini Mestre, avversaria oggi alla Baltur Arena di Cento nello spareggio-promozione (palla a due alle 18.30), che ha già inferto una ferita alla Montecatini del basket eliminando La T Tecnica Gema al primo turno di questi playoff e che manca da 37 anni.

Due squadre, quella termale e quella lagunare, rifiorite in primavera dopo mesi difficili: la Fabo è sbocciata quasi all’improvviso a fine marzo; più costante e legata al cambio di guida tecnica quella della Gemini, squadra costruita per salire al piano di sopra ma partita fra mille inaspettate difficoltà e che ha trovato la quadratura con l’avvento in panchina di coach Mattia Ferrari.

In gara secca però può succedere di tutto e quando la posta in palio è così alta si dice che a fare la differenza è l’esperienza e l’abitudine a giocare questo tipo di sfide. Caratteristiche ben presenti in nel bagaglio di molti giocatori a disposizione di Barsotti, su tutti Adrian Chiera e Marco Arrigoni: l’argentino nella sua Cento va a caccia della promozione con indosso la canotta di Montecatini dopo quella raggiunta sette anni fa al PalaTerme di Montecatini quando militava nella Baltur Cento, mentre ’Arro’ contenderà il salto in A2 al tecnico con il quale ha centrato l’ultima delle tre promozioni raggiunte in carriera, nel 2022 a Rimini. È proprio vero: quando ci si mettono gli dèi del basket sanno essere i più bizzosi di tutti.

