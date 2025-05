Derby decisivo: Green Le Mura Spring sfida Nicobasket per l'accesso alla serie A2

Ancora un derby per il Green Le Mura Spring che, questa sera, alle 20.30, al "Palapertini" di Monsummano, affronta in gara uno dei play-off Nicobasket (arbitri Alessandro Valfrè di Massa e Giulio Borchi di Pontedera). Si tratta del quarto confronto stagionale per i due roster, dopo gli incontri della regular season e la finale di Coppa Toscana, tutti vinti dalla compagine di Ponte Buggianese. Ma questa sfida ha un valore più importante: chi vincerà al meglio della tre gare, potrà giocarsi gli spareggi per l’accesso alla serie "A2".

Nicobasket non vince dal 15 marzo, quando riuscì ad ottenere i due punti contro il Valdarno per 64-42, sommergendo le avversarie con ben 12 triple. Dopo aver blindato il secondo posto, sono arrivate le sconfitte con Terni, Perugia, ma anche con Siena e Pontedera, fanalino di coda. Nelle ultime gare non ha potuto contare sulla lettone Kleskova che metteva a referto quasi 18 punti a gara, trasferitasi in Spagna per motivi familiari ed ha avuto alcune giocatrici, tra le quali la capitana Nerini, alle prese con problemi fisici.

Il roster a disposizione è in ogni caso ancora di tutto rispetto, grazie alla presenza fisica sotto canestro della centro Matilde Pini con 13.3 punti a gara e dalla precisione dalla distanza della Montiani con 10.4 punti a gara, Giglio Tos con 10.2 e Carolina Salvestrini con 9,9.

Coach Ferretti avrà a disposizione tutte le ragazze dopo i risultati della regular season e dopo la vittoria nella gara di play-in con Chiti e Capodagli in grande giornata.

Alessia Lombardi