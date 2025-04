Derby decisivo per la Benedetto: sfida salvezza contro Forlì alla Baltur Arena

Come una finale. E’ l’ultima chiamata per la Benedetto, di scena alle 18.30 alla Baltur Arena nel derby contro Forlì, per la giornata chiude la lunga stagione regolare di Serie A2, categoria che Cento vuole mantenere ad ogni costo. E per farlo, oggi, ci sono più strade. La prima, quella più diretta, sicura e certa, impone la vittoria, che farebbe svanire qualsiasi calcolo in termini di classifica e di scontri diretti, per le altre, invece, la situazione è un po’ più complessa. La Sella infatti sarebbe aritmeticamente salva se… Livorno dovesse battere la Fortitudo al PalaMacchia oppure se Cremona dovesse perdere in casa con Avellino, in caso contrario, un successo della Juvi di Bechi forzerebbe Davis e soci a fare lo stesso. Ma nessuno, a Cento, ha intenzione vivere questa domenica dipendendo da app e netcasting vari. Men che meno il coach, Emanuele Di Paolantonio. "Ci giochiamo una finale – afferma alla vigilia il tecnico –, per questo avremo bisogno di tutta la nostra determinazione e di un palazzetto pieno e caldo. Proprio come me lo aspetto: la nostra gente sa come creare l’atmosfera giusta per riuscire in questa impresa. Ma sappiamo anche che se non dovessimo riuscirci oggi, ci sarebbe ancora la possibilità di centrare la salvezza attraverso la post season, resto però convinto che la squadra meriti di arrivare al traguardo già stasera. Abbiamo raggiunto una concretezza di gioco tale da permetterci di sfidare chiunque a testa alta – aggiunge il coach – e proveremo a ripeterci nuovamente attraverso una prova corale di solidità, grinta e desiderio, per tutti i 40 minuti, spinti da una Baltur Arena che dovrà essere impattante come non mai".

Più che una presentazione di quello che oggi si vedrà sul parquet, quello dell’allenatore biancorosso è un vero e proprio appello a città e tifosi, che già nei giorni scorsi hanno trovato il modo di stare vicino alla squadra. In particolar modo il Settore Zimmer, che venerdì è passato dal Palasport per caricare il gruppo in vista di una gara tanto delicata quanto sentita da queste parti. "Ci aspetta una partita importante e delicata, con la possibilità, in caso di vittoria, di portare a casa la salvezza: siamo motivati e carichi al massimo – così invece nel pre-gara Nicola Berdini, che assicura –. Siamo più solidi rispetto a quelli visti ad inizio stagione e daremo tutto per cercare di vincere". Per la squadra di Martino invece, in caso di successo, l’occasione di blindare il quarto posto e il conseguente fattore campo nei playoff.

Giovanni Poggi