"Derby decisivo tra Vismederi Costone e Mens Sana: in palio il primato nel girone di poule promozione"

A distanza di più di un anno torna la stracittadina tra Vismederi Costone e ‘Note di Siena’ Mens Sana. Stavolta però il derby conta molto visto che i biancoverdi proveranno a difendere dagli assalti dei padroni di casa il primato provvisorio nel girone di poule promozione. "E’ un derby e questo basterebbe a quantificare l’importanza della partita. È una sfida attesa in città ed è normale che sia così, anche perché è molto importante per la graduatoria della seconda fase".

Così ieri l’allenatore della Mens Sana Basketball Paolo Betti (nella foto) sulla gara che attende i suoi a Montarioso. "Dobbiamo affrontarla con lo spirito con cui abbiamo affrontato gli ultimi mesi perché oltre all’importanza e al fascino del derby giochiamo contro una squadra davvero molto forte".

Betti al primo anno in Viale Sclavo conosce però molto bene i padroni di casa a partire di chi li allena in questa stagione. "Del Costone mi preoccupa un po’ tutto – sorride amaro Betti -: a partire ovviamente dallo staff, che allena molto bene. Conosco Tozzi perché l’ho affrontato diverse volte in passato e so perfettamente il suo valore così come quello dei suoi giocatori di grande capacità tecnica, fisica ed esperienza".

La Mens Sana Basketball arriva però da due bei successi contro due formazioni del girone A che le hanno permesso di mantenere la testa della classifica. "Noi contro Prato e prima ancora contro San Vincenzo abbiamo dimostrato di poter fare bene anche in questa seconda fase – ha concluso Betti -. Adesso servirà alzare ulteriormente il livello e continuare a lavorare con questo impegno e questa unità, e poi scendere in campo con la convinzione di poter fare bene. Poi vedremo come andrà". I biancoverdi sono ancora imbattuti in questo 2024 visto che l’ultimo ko è dello scorso 9 dicembre in casa di Sancat Firenze per la prima giornata di ritorno del girone B. Poi sono arrivate solo vittorie. Dopo il derby turno casalingo contro Sansepolcro al PalaEstra sabato 16 marzo alle 20,30 prima di due sfide casalinghe di fila visto che poi il 24 arriva in Viale Sclavo Sa Vincenzo, battuta a domicilio sette giorni fa. La gara contro Prato, in trasferta, sarà ancora infrasettimanale, il 28 alle 20,45 mentre il derby di ritorno si giocherà il 6 aprile. La poule promozione, al termine della quale le prime quattro si affronteranno nei playoff, finirà domenica 14 aprile a Sansepolcro.