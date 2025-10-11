Derby Faenza-Ravenna. Giallorossi avanti 2-1

Cresce l’attesa per il derby tra Tema Sinergie e OraSì in programma domani alle 18 in un PalaCattani che si preannuncia vestito a festa. Sembra impossibile, ma le due cugine si sono affrontate soltanto tre volte in gare ufficiali, nonostante abbiano sempre giocato amichevoli di prestagione, e a condurre sono i giallorossi per 2-1. Tutte le partite risalgono alla stagione 2023/24, quando Ravenna scese in B dopo la retrocessione dall’A2, mentre nella scorsa, Raggisolaris e OraSì erano in due gironi differenti. La prima sfida risale al 9 settembre 2024 ed è stata in Supercoppa dove i Raggisolaris di Garelli superarono 70-60 l’OraSì di Bernardi al PalaCosta nel primo turno della competizione, iniziando una marcia vincente fermatasi in semifinale contro Ruvo di Puglia. In quell’occasione il migliore realizzatore dei faentini è stato Aromando con 12 punti, mentre quello di Ravenna, Dron con 16. In campionato invece la prima volta è stata il 7 gennaio 2024 e si giocò ancora al PalaCosta, ma sulla panchina faentina sedeva l’ex Lotesoriere. A vincere fu l’OraSì 79-71, aggiudicandosi un derby combattuto nei primi tre quarti e decisosi soltanto negli ultimi dieci minuti. Panzini fu l’uomo decisivo con 16 punti (arrivati quasi tutti da tiri da tre), mentre per Faenza, Papa fu il top scorer con 16. L’ultimo derby è andato in scena il 21 aprile 2024 ed era la giornata conclusiva del campionato. Più che una partita è stata un’amichevole, perché entrambe avevano già raggiunto i rispettivi obiettivi: l’OraSì aveva centrato la salvezza diretta la settimana precedente vincendo in casa con Vicenza e i Raggisolaris avevano la testa ai playoff, certi del settimo posto. La gara è stata infatti poco entusiasmante con Ravenna che si è imposta 88-76 grazie ai 22 punti di De Gregori. Faenza ha risposto con i 15 di Begarin e i 14 di Poletti. Tema Sinergie OraSì si sono già incontrate due volte in preseason e c’è stata una vittoria per parte. Faenza ha vinto 81-69 al PalaCattani e l’OraSì 79-71 in casa aggiudicandosi il Memorial Vianello. Il dato che accomuna queste due sfide a quella di domani è che la Tema Sinergie non sarà al completo. Domani assenti Romano e Santiangeli, mentre il secondo assistente Agriesti ha lasciato il ruolo per motivi personali. Anche Ravenna avrà una assenza, dovendo fare a meno di Naoni (infortunio alla spalla). I tifosi di Faenza, per i quali non è attiva la vendita on line, potranno acquistare il biglietto oggi nella sede in via Nazario Sauro dalle 9.30 alle 12.30 e domani dalle 17 al PalaCattani, mentre quelli dell’OraSì potranno comprarlo solo on line su LiveTicket fino alle 19 di oggi. E oggi, dalle 15 alla palestra Morigia, ci sarà la presentazione del Junior Basket Ravenna: tutti i giovani atleti giallorossi, dai Pulcini agli Under 19, insieme ai loro allenatori e dirigenti, per una giornata di festa.

Luca Del Favero