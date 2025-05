Derby Forlì-Rimini: Sfida tra ex allenatori Unieuro in semifinale playoff

Forlì contro Rimini non sarà solo una sfida vibrante sul campo e sugli spalti, ma anche in panchina, dove si affrontano i due allenatori che hanno guidato l’Unieuro nelle ultime sei stagioni: diversi tra di loro, ma ugualmente fondamentali per i successi della società biancorossa.

Coach Antimo Martino (foto a sinistra) ha superato i quarti di finale per la terza stagione consecutiva. "Aver raggiunto la semifinale è un risultato fortemente voluto e non affatto scontato all’inizio del campionato, ma ora siamo già proiettati nella prossima sfida". E passa a parlare di Rimini: "Ha confermato le ambizioni estive guidando la classifica per due terzi di stagione e con l’aggiunta di Conti prima dei playoff può contare su un roster lunghissimo". Questo potrebbe essere un problema: "Noi siamo usciti dalla serie con Cividale con diversi acciacchi, ma la squadra è molto determinata ed è nostro obiettivo iniziare a minare le certezze di Rimini, già partendo dalle due prime gare esterne. Sarà un derby bellissimo, molto sentito e noi siamo pronti a dare tutto".

"Questo derby è una festa dello sport, vogliamo giocare una grande partita", attacca Sandro Dell’Agnello (foto a destra), che parla di "sano campanilismo". Poi passa in rassegna i propri punti di forza: "Il Flaminio per noi è molto importante e ci dà sempre una grandissima mano. Siamo contenti di avere l’eventuale bella in casa". Sarà un vantaggio anche non avere di fronte Perkovic? "Non sappiamo. Noi stiamo preparando la sfida su tutti i punti di forza di Forlì. Entrambe le squadre hanno avuto poco tempo per avvicinarsi a questa sfida, vista la gara5 di mercoledì. Ma ogni squadra ha la sua base di regole, poi ci si aggiusta tra una gara e l’altra cammin facendo, a seconda delle esigenze che nascono man mano. È successo così anche con Brindisi. Forlì è una squadra lunga e grossa, molto bene organizzata difensivamente. Hanno cinque o sei giocatori che in giornata possono anche mettere a segno 20 o più punti. Non ci focalizzeremo solo su un singolo elemento, dovremo fare attenzione a tante cose". Tuttavia, "mi dà fiducia la durezza mentale che ho visto nella squadra nella scorsa serie. Dovremo ridurre al minimo le palle perse".