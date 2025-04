Derby infuocato: Fortitudo Bologna sfida Forlì per i playoff

Ore 20: in un’Unieuro Arena da sold out arriva la Fortitudo Bologna, per un derby sempre bollente che, quest’anno, mette in palio due punti fondamentali per la classifica. Per Forlì, infatti, un successo significherebbe mettere una seria ipoteca sui playoff: ribaltare il 76-71 dell’andata permetterebbe ai biancorossi di portarsi sul +4 sull’ottavo posto, con il vantaggio negli scontri diretti contro tutte le possibili inseguitrici eccetto Verona.

D’altra parte, per la Fortitudo – reduce da 2 ko consecutivi, 3 nelle ultime 5 partite – si tratta di un match importante per restare nelle prime sette e cercare di agguantare la post season senza passare dai play-in. Ad alzare la temperatura è anche il ritorno della Fossa, che ha esaurito i 450 biglietti riservati e tornerà al Palafiera dopo anni di divieti. A dimostrazione del fatto che la partita sia sentita anche a Bologna, ieri la curva biancoblù ha tifato durante l’allenamento.

La formazione bolognese, a cavallo tra il 2024 e il 2025, aveva cambiato passo rispetto alla prima parte della stagione, trasformata dal ritorno in panchina di Attilio Caja. Restano le difficoltà e i tanti problemi fisici: ko sia Gherardo Sabatini che Luca Vencato in cabina di regia, probabile il forfait anche di Pietro Aradori (problema muscolare; l’ex azzurro sta segnando 11 punti di media a partita). Ma Caja ha impresso il suo modo di fare basket: un attacco che produce più di 20 assist a gara (nessuno fa meglio), e una difesa ruggente che concede meno di 74 punti a gara, seconda solo a quella di Cantù.

Roster alla mano, i bolognesi hanno poco da invidiare alle big, con due americani di grande spessore: se Kenny Gabriel (infortunio a parte) ha fin qui fatturato tanto (15 punti e 6 rimbalzi a gara) spesso andando però sopra le righe, Deshawn Freeman è stato una preziosa conferma dalla passata stagione, primo per percentuali realizzative nel campionato (61%), quarto per valutazione totale (19,5 a gara) grazie a quasi 15 punti e oltre 8 carambole a partita. Della truppa italiana, grande è l’impatto del faentino Matteo Fantinelli: 9 punti e 9 assist a gara (migliore del torneo), a cui aggiunge 5 rimbalzi. Poi Fabio Mian, miglior realizzatore italiano con 13 punti e il 42% dall’arco. L’ex forlivese Riccardo Bolpin, insieme all’esperto Alessandro Panni, completano le rotazioni degli esterni. Sotto canestro ci sono Leonardo Battistini (visto nelle giovanili FulgorLibertas), il veterano Marco Cusin e il giovane croato Leo Menalo.

Forlì da parte sua aveva trovato continuità e anche fluidità, con bottini importanti sia a livello di squadra sia personali per il trio Perkovic-Harper-Gaspardo. Prima, però, di cadere domenica scorsa a Rieti. Lo stesso coach Antimo Martino – altro ex della partita, insieme al capitano Daniele Cinciarini – fa leva su questo: "Veniamo da una partita deludente, dove a parte un secondo tempo giocato con grande agonismo, nel tentativo di rimettere in piedi una partita compromessa, siamo mancati per energia e presenza mentale. Questi aspetti saranno determinanti per affrontare una squadra del livello della Fortitudo: una partita importante, sentita, dove indipendentemente dalle scelte tattiche saranno determinanti l’energia e le scelte giuste".

Insomma, sarà un match equilibrato e vibrante, con un’elevata posta in palio. in una cornice di pubblico che, abbandonati i divieti di trasferta, tornerà ad essere carica e bollente.

A proposito, per motivi di orfine pubblico il tratto di via Punta di Ferro compreso tra le rotonde di via Cervese e via Piero Camporesi verrà chiuso al traffico a partire dalle 18.30: i tifosi potranno entrare nel parcheggio di fronte al Palafiera. Per l’ingresso al palasport occorrerà mostrare un documento d’identità.