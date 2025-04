Derby Pallacanestro 2.015-Fortitudo Bologna: Unieuro Arena verso il sold out

Dopo il tutto esaurito sulle tribune dello stadio Morgagni per lo scontro al vertice tra Forlì e Ravenna il 23 marzo scorso, la città si prepara a vivere un’altra giornata importante sul piano sportivo e da pienone sugli spalti con lo storico e sentito derby tra la Pallacanestro 2.015 e la Fortitudo Bologna. L’impianto di via Punta di Ferro sta andando infatti verso il sold out, con circa 5mila appassionati che gremiranno le tribune pronti a supportare i propri colori. La palla a due domani sera alle 20, tra scenografie spettacolari e i cori delle due curve, in un match in cui le squadre si contenderanno un posto nei play off, a tre giornate dal termine della stagione regolare.

Le due società hanno lanciato ieri un appello in vista di un incontro che vedrà la presenza all’interno del palasport forlivese, per l’appunto, anche della tifoseria bolognese dopo un periodo in cui, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, l’accesso non era stato consentito. "Siamo lieti – precisa la comunicazione – della presenza della tifoseria ospite all’Unieuro Arena in occasione di Unieuro Forlì-Flats Service Fortitudo Bologna e intendiamo rivolgere congiuntamente un appello ad entrambe le tifoserie, richiamando tutti coloro che assisteranno alla partita a un comportamento corretto fuori e dentro al palazzetto. La Questura di Forlì – si legge sempre nella nota – ha concesso la presenza della tifoseria ospite in virtù della maggiore collaborazione di entrambe le società, che saranno responsabili della sicurezza e garanti del regolare svolgimento dell’evento. Per tutti, tifosi e società, si tratta di una preziosa opportunità che varrà come test per valutazioni future da parte degli organi competenti. Eventuali comportamenti non congrui – ricordano infine le due società – peseranno quindi sulle decisioni future".

Alla vigilia dell’incontro il settore ospiti è completamente esaurito (con i 450 tagliandi destinati ai bolognesi venduti in breve tempo), il parterre è riempito per il 95%, mentre i tagliandi per il resto degli spalti del palasport per i quali è concessa la vendita dei biglietti, quindi esclusa ovviamente l’area di sicurezza attorno al settore ospiti, sono stati venduti per l’85%.

Per chi intenda acquistare i tagliandi ancora disponibili la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta questa mattina dalle ore 10 alle 12 e domani dalle 10 alle 12 e dalle 19 fino all’inizio della gara (i prezzi: 70 euro parterre Gold, 50 parterre Rosso, 40 parterre Low Cost, 32 centrale numerato, 25 curva numerata e 15 terzo anello). La vendita dei biglietti è vietata ai residenti nella provincia di Bologna ed è soggetta alla presentazione di un documento di identità.