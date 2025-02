Desio, ecco la big Legnano: "Sto cambiando tutto"

Febbraio è un mese impietoso per le squadre di Serie B. Si gioca sempre. Per esempio, la Rimadesio scenderà in campo 7 volte, stasera alle 21 al PalaFitLine è la quinta contro la capolista Legnano. Domenica alle 18 trasferta delicatissima e scontro diretto playout a Piacenza e poi tra sette giorni ancora – eccezionalmente al PalaMoretto – contro la Fulgor Omegna. Tante partite, meno tempo per allenarsi ma sfruttato al 100% da Marco Regazzi, come dice lui, "per svoltare la squadra come un calzino". Strategia chiara del tecnico imolese. "Abbiamo cambiato tutto, questa è la strada da cui stiamo ripartendo e dai ragazzi ho ricevuto massima disponibilità". Il ruolino parla di una vittoria contro Imola, una bella prestazione a Treviglio contro la squadra più in forma del campionato e una sconfitta in volata sabato contro Capo d’Orlando dopo il +15 di metà secondo quarto. "Ci è mancato davvero poco. Abbiamo giocato 25 minuti di ottima pallacanestro. L’inizio un po’ così così, poi negli ultimi tre minuti la differenza l’hanno fatta le individualità di Capo d’Orlando, ma i miei ragazzi, tutti, mi sono piaciuti. C’è in campo una squadra che lotta, che ha già un’identità diversa". Qualche numero. "In queste tre partite sotto la mia gestione abbiamo segnato una media di 79 punti, 81 quelli subiti. Si tratta quindi di dettagli, di lavorare sui piccoli errori, e intanto di recuperare qualche ragazzo come Perez (in alto a sinistra), rientrato da un lungo stop". Stasera arriva la capolista di Paolo Piazza che all’andata si impose in scioltezza. "Grande rispetto per una super squadra ma possiamo farcela, prima di tutto credendo in noi stessi. Chiedo ai miei giocatori di scendere in campo col sorriso sulle labbra". Positività in puro stile romagnolo chiede Regazzi a una Rimadesio a caccia dell’impresa che potrebbe svoltare il suo campionato. Intanto lunedì ha ripreso ad allenarsi Marco Torgano (in alto a destra).