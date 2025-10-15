Desio in rampa di lancio: "Battuto un Vicenza forte"

Non erano un fuoco, anzi, due fuochi di paglia le prestazioni di Capo d’Orlando (con vittoria all’over-time) e di Piacenza contro la capolista Assigeco (sconfitta sulla sirena dopo il +12 al 35’). La Rimadesio c’è e la larghissima vittoria di sabato sera in casa contro la S4 Energia Vicenza (reduce dai successi con Omegna e Gema Montecatini) lo dimostra.

C’era in effetti grande curiosità per vedere all’opera la giovanissima squadra di Quilici dopo le due trasferte super-positive anche al PalaFitLine. E i bluarancio hanno risposto "presente" sciorinando una delle migliori prestazioni da quando militano in B Nazionale; 104-70 il punteggio finale di un match mai in discussione. E adesso il morale è alle stelle in vista della “mission impossible“ di questa sera nel primo turno infrasettimanale dell’anno contro un’altra prima della classe nonché favorita per la promozione. La Rimadesio sarà di scena alle 20.45 sul campo di Treviglio dove ritroverà un paio di ex di lusso come Davide Villa e Edoardo Gallazzi, rispettivamente allenatore e vice del team orobico che domenica ha sbancato d’autorità il PalaCarrara, tana della Gema Montecatini.

"Il nostro obiettivo è competere su tutti i campi, in tutte le partite, al meglio delle nostre possibilità. E finora, a parte il terzo-quarto dell’esordio contro la Elachem Vigevano, lo abbiamo fatto. Le nostre prestazioni sono state sempre all’altezza. Vincere o perdere, in questo momento, fa parte del secondo step…" dice coach Daniele Quilici super-soddisfatto del match di sabato contro Vicenza. "Abbiamo vinto contro una squadra forte che temevamo per la sua esperienza e la sua fisicità. Siamo stati bravi a portare la partita dove volevamo noi specie a livello difensivo dove obiettivamente abbiamo commesso pochi errori. In attacco abbiamo fatto anche di più del nostro".

Superata quota 100 e il contributo è stato di tutti. Bartninkas fa una tripla doppia (18 punti, 10 rimbalzi, 10 falli subiti), Michele Munari si “ferma“ a 16 (con 8/8 dalla lunetta) ma il break iniziale è tutto suo. Sono in tre a quota 14, Giarelli, Mazzoleni e Conte. Festa anche per il 2009 Daniele Di Bonito che fa il suo esordio in B e segna una tripla.