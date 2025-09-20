Desio, si riparte con l’A.I.. Con Vigevano tante novità

È il weekend della Serie B Nazionale che riparte. La Rimadesio lo fa eccezionalmente di domenica in casa (di solito i match al PalaFitLine saranno il sabato) ospitando la Elachem Vigevano che ritorna così a Desio non per sfidare Cantù, ma per aprire la nuova stagione in una categoria inferiore contro l’Aurora. Palla a due alle 18 tra due squadre molto rinnovate e che già durante la preparazione estiva hanno dovuto fare i conti con qualche defezione importante. Coach Quilici dovrà fare a meno di due esterni su quattro (fermi ai box Tornari e Spinelli), mentre sulla sponda ducale coach Salieri ha perso il capitano Boglio mentre Cucchiaro è in forse per un indolenzimento alla spalla sinistra. Insomma per entrambi gli staff tecnici lavoro suppletivo. Nel caso di Desio, il tecnico livornese chiederà gli straordinari a Michele Munari e Stefano Conte, i superstiti nella batteria degli esterni, entrambi “new entry“ nati nel 2005. Squadra giovanissima quella bluarancio, ringiovanita quella ospite per una partita. Già attive le prevendite su Ticketone.

Presenta roster, campionato e novità tecnologiche il presidente Ivan Papaianni. "Quest’anno la squadra è stata profondamente rinnovata. Abbiamo scelto di affidarla a coach Daniele Quilici, un tecnico che ha sposato fin da subito il nostro progetto e la nostra filosofia. Con lui abbiamo costruito un gruppo che unisce l’esperienza di giocatori già di riferimento per l’Aurora e un nutrito numero di giovani di talento". "Al tempo stesso, la società è pronta a prendersi una scommessa sul lungo termine, abbracciando la sfida della crescita anche attraverso la tecnologia. Siamo infatti la prima squadra di Serie B a investire in modo significativo nell’intelligenza artificiale, in partnership con IterPro, azienda leader del settore. Questo ci permette di offrire ai nostri allenatori, allo staff e ai giocatori accesso a dati, metodologie di preparazione fisica e strumenti di analisi tra i più all’avanguardia a livello mondiale".