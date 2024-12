Despar 4 Torri inizia forte il ritorno. Battuta nettamente Baricella

Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno di regular season per la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo. I granata tornano sul parquet del Pala Aeffe e mandano al tappeto Baricella 76-51,

grazie un’ottima prova di squadra con tutti i giocatori a referto. Sono però i bianconeri ad approcciare meglio la gara: con buone percentuali al tiro l’ex granata Brandani trascina gli ospiti sul +4. La 4 Torri non resta a guardare: insegue, pareggia con Bianchi e sorpassa con la tripla del 13-10 di Beccari. La Despar però non è ineccepibile e concede troppe conclusioni indisturbate a Baricella, che rientra sul 31-25. Il timeout di Dalpozzo scuote la 4 Torri: si alzano i giri in difesa, a uomo e a zona, Mujakovic e Bertocco ristabiliscono le distanze e Bianchi sigla il +18, complice il fallo tecnico per proteste a coach Minozzi. Si va all’intervallo sul 45-29.

Il rientro è positivo per Baricella: dopo il canestro di Beccari la Despar non segna più, e i bianconeri si riavvicinano sul 48-36. Passano più di cinque minuti e la 4 Torri sfrutta chirurgicamente (94%) i tanti viaggi in lunetta concessi dalla difesa ospite: i granata si riprendono e Mujakovic consegna alla Despar il 56-36 dell’ultimo riposo. Baricella non demorde: il controbreak di 0-7 fa tremare il pubblico del Pala Aeffe, ma è spento immediatamente dalle Il rientro dagli spogliatoi due triple di Cristoni e Ghirelli, con Bianchi e Caselli a segno, allontanano i rivali lanciano i titoli di coda con il +22, massimo vantaggio di serata.