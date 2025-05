Despar 4 Torri sconfitta dalla Vis: tutto rimandato a gara 2 nei playoff

Comincia in lieve salita il cammino della Despar 4 Torri nei playoff di Divisione Regionale 3. Venerdì sera, nella stracittadina con la Vis, sono stati gli ospiti a imporsi al Pala Aeffe in un match molto combattuto: la vittoria per 55-58, però, non chiude il discorso qualificazione, ed è tutto rimandato a gara 2.

Vanno a rilento e in equilibrio le fasi di avvio, con i biancazzurri che a metà parziale si portano sul 4-6. La Despar prova a condurre i giochi, ma si fa sorprendere a rimbalzo difensivo da una Vis che, pur tirando male dalla lunetta, allunga sul +7: Gambale va però a segno per i granata, e dopo dieci minuti è 16-19. Triple da una parte e triple dall’altra, ma sono di più quelle degli ospiti, che alzano il livello dei contatti e scappano ancora sul +9, prima di sbattere contro la difesa a zona della Despar: e sulla sirena dell’intervallo Alex Bonaguro sigla il 32-35.

Ci si gioca tutto in un ultimo parziale in cui si segna pochissimo: la Vis piazza l’allungo definitivo, al Pala Aeffe finisce 55-58, e rimane aperto il discorso per la qualificazione. Stasera alle 21.30 al Palapalestre gara 2.