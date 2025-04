Despar 4 Torri sconfitta dalla Vis Persiceto in Divisione regionale 1

Primo stop stagionale per la Despar 4 Torri in Divisione regionale 1. Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della seconda fase a San Giovanni in Persiceto. Dopo aver condotto praticamente per tutta la gara, i granata gettano alle ortiche il discreto vantaggio accumulato con uno scellerato secondo tempo da soli 23 punti segnati e troppe palle perse.

I ferraresi iniziano però bene il match, prendendo subito il controllo dei giochi con Bertocco e Bianchi, che rispondono ai colpi della Vis nel pitturato, per il 9-15. La Despar è padrona del campo, e inizia a sparare da tre punti con Ghirelli e Mujakovic per il 19-32. I cinque punti di fila di Ravaldi trovano l’immediata risposta ancora di Mujakovic, e, quando la Vis prova a riavvicinarsi (28-34), è rispedita indietro da Grazzi e Ghirelli, fino al punto esclamativo di Caselli per il massimo vantaggio di serata sul 28-42 dell’intervallo.

Qualcosa si rompe negli ingranaggi della 4 Torri: la Vis Persiceto è più determinata e con Benuzzi è 50-52. Grazzi prende sulle spalle la squadra, e con i viaggi in lunetta la 4 Torri sembra imboccare i binari giusti, anche grazie al tecnico sanzionato a coach Sacchetti (55-60). Ma non c’è niente da fare: ancora Benuzzi e Rando firmano il sorpasso, e i bolognesi scappano sul 66-62. La preghiera finale di Caselli si stampa sul ferro, vince la Vis 68-65.

In Divisione regionale 3, un’altra vittoria importantissima, la terza di fila, per la Despar 4 Torri, a Cento contro il Gruppo Raviole finisce 48-50.