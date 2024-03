Despar 4 Torri senza ostacoli sul campo di Riccione

dolphins riccione

66

despar 4 torri

83

Parziali: 8-16; 26-36; 42-68

BASKET RICCIONE: Rosario Cruz 10, Gardini 27, Provesi Russu (c) 25, Fornaciari, Gori 2, Mainetti, Ka Abdoul, Mariotti 2, Amatori. All.: Ferro.

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 12, Caselli 15, Leprotti, Pusinanti (c) 11, Beccari 8, Bertocco 5, Ciaroni 6, Cristoni 6, Verrigni 11, Ghirelli L. 6, Salih 3. All.: Villani.

Arbitri: Rossi, Civinelli.

La Despar non si ferma e travolge a domicilio anche i Dolphins di Riccione, che erano ancora imbattuti nel girone di ritorno. La 4 Torri si conferma la squadra più in forma del momento

centrando l’ottava vittoria consecutiva con un devastante terzo quarto: un successo reso amaro, però, dall’infortunio di capitan Pusinanti nelle battute finali del match. Il vantaggio iniziale è subito dei Dolphins, ma è l’unico di serata. Bianchi (12 punti) pareggia e la Despar afferra saldamente la partita con un parziale di 0-10. Riccione è in evidente difficoltà, ci prova con la zona, sporcando un po’ le azioni degli ospiti, che tuttavia alla prima sirena sono in pieno controllo 8-16, con la tripla di Ghirelli. Solo nel finale del secondo quarto Riccione riesce a impensierire un po’ i ferraresi: grazie ai tiri dalla lunetta le due

squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 26-36. Dopo la pausa la Despar prima gestisce con Bianchi, poi si scatena e taglia le gambe agli avversari, in difesa e in attacco: Caselli (15 punti) sale in cattedra, capitan Pusinanti (11) inizia a segnare, e in men che non si dica il controbreak è servito: 42-68 al 30’ e gara già in archivio.