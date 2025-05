Despar 4 Torri sfida Progresso Happy Basket al Pala Aeffe per l'ultima di Divisione Regionale 1

Si gioca al Pala Aeffe di Ferrara, stasera alle 19, l’ultima partita della seconda fase di Divisione Regionale 1 prima dello spareggio, decisivo per accedere alle finali promozione. La Despar di coach Dalpozzo attende tra le mura casalinghe il Progresso Happy Basket di Castel Maggiore.

La gara non ha nulla da dire ai fini della classifica. I biancorossi, davanti al fanalino di coda del girone Raggisolaris Academy Faenza, arrivano a Ferrara per provare a staccare di due punti l’ultimo posto, anche se in stagione si sono arresi in tutte e tre le occasioni alla 4 Torri.

I granata, invece, sono già sicuri del primo posto, così come la Vis Persiceto del secondo piazzamento.

Per coach Dalpozzo e lo staff tecnico della Despar sarà la prova generale in vista della decisiva gara del 17 maggio, quando al Pala Aeffe la 4 Torri si giocherà l’accesso alle finali contro una tra Budrio e Magik Parma.

I precedenti. I tre incontri, tra regular season e seconda fase, si sono tinti di granata. Dalla vittoria al Pala Aeffe per 76-60, quando la Despar conquistò contro l’Happy Basket la vetta solitaria nello scontro diretto, ai due successi a Castel Maggiore per 44-61 in rimonta e per 51-73 a marzo.

Giornata 4 ritorno: Raggisolaris Academy Faenza 69 – 95 Despar 4 Torri; Progresso Happy Basket 70 – 87 Vis Persiceto.

Giornata 5 ritorno: Despar 4 Torri – Progresso Happy Basket; Raggisolaris Academy – Aviators Lugo.

Riposa: Vis Persiceto.

Classifica: Despar 4 Torri 12; Vis Persiceto 10; Aviators Lugo 6; Progresso Happy Basket, Raggisolaris Academy Faenza 4.

re. fe.